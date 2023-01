A Kereskedelmi és Hitelbank (K&H Bank) Zrt. közleményében ismertette, hogy a fák és cserjék ültetését a szakemberek mellett önkéntesek is végzik, sőt a gyerekek is, akik később a növények gondozásában és szüretelésében is részt vesznek majd. Az ehető kertek telepítését a K&H alapok kezelője a 10 millió Fa Alapítvány szakmai támogatásával valósítja meg.

A Tolna vármegyei Hőgyészen a IV. számú Gyermekotthonban létesül K&H ehető kert, ahol a gyümölcsbokrok mellett mandula-, dió, birsalma-, datolyaszilva és datolyafa terméseit fogyaszthatja majd az itt élő harmincnyolc gyermek, a magaságyásokba pedig fűszernövényeket ültetnek, szerepel közleményükben.

Tolnai Krisztina, a gyermekotthon vezetője lapunknak elmondta: a szakemberek már felmérték a helyszínt, a talajból mintát vettek, vizsgálják a föld minőségét, és várhatóan idén tavasszal elkezdik a munkát. Hozzátette: nagyon örülnek, hogy kiválasztották intézményüket, amely a Gróf Apponyi kastély mögött, egy nagy zöld területen és mellett található. Elkerített udvaruk van, amelyen számos gyümölcsfa és cserje ültetésére, valamint magaságyás kialakítására van lehetőség.

A gyermekotthonnak ehető kertje lesz

Fotós: Makovics Kornél

Elmondta még, hogy a covid járvány kezdete óta több fejlesztésen esett át az intézményük, Gyönk gimnázium öko kertjéből kapott fűszernövényekből fűszerkertet alakítottak ki, valamint birsalmasajtot is készítettek már a gyerekeknek. Könnyedén megoldják a számos gyümölcsbokor, gyümölcsfa és fűszernövények gondozását, felhasználását.