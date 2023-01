Az elmúlt pár évtizedben – főleg a nyári szezonban – többször is előfordult, hogy hosszú perceket, egyszer majdnem három órát vártunk arra, hogy átjussunk a túloldalra. Pénteken reggel azonban átélhettük azt, amit január elsejétől már többen is megtapasztaltak a magyar horvát határátkelőhelyen. Barcsnál már csak az épületek és az őrbódék emlékeztettek arra, hogy néhány héttel ezelőtt bizony még meg kellett állni a két ország között és muszáj volt odaadni a határőrnek a személyes okmányokat. Szerencsére az új év első napjától már csak lassítani kell a határvonalnál, a felhúzott sorompó alatt pedig könnyedén át lehet suhanni. Horvátországban is így van ez. A szomszédok viszont még egy hatalmas táblát is kihelyeztek a határra, amelyre négy nyelven is felírták, hogy „Szabad átjárás”.

Sokan élnek is a lehetőséggel és amikor csak tehetik átjárnak a horvátokhoz vásárolni. Nem volt ez másképp pénteken sem. Ahogy közeledtünk Verőcéhez egyre gyakrabban tűntek fel a magyar rendszámú járművek. A településen aztán néhány tucatnyi honfitársunkkal találkoztunk és beszélgettünk is. Mindegyikükkel az egyik legnagyobb bevásárlóközpontban és annak parkolójában futottunk össze. Egy idősebb házaspár egy jól megpakolt bevásárlókocsit húzott maga után. Salátát, gyújtóst, tejterméket és húst vásároltak. Most csak néhány apróságért ugrottak át Barcsról, de így is megérte utazniuk, mert több ezer forintot sikerült megtakarítaniuk.

Egy fiatal pár is a Dráva-menti városból autózott azért, hogy meglesse mennyibe kerülnek az alapvető élelmiszerek. Schutzmann Zsolt és felesége Krisztbaum Marianna bő egy órát töltött el az áruházban, hogy összevethesse a hazai és a horvát árakat. Megdöbbentek, amikor látták, hogy egyes termékek majdnem feleannyiba kerülnek, vagy jóval olcsóbbak, mint idehaza. Ezt tapasztaltuk mi is. Megnéztünk néhány – nálunk ársapkás – terméket, hogy mennyiért kínálják a szomszédos országban. Egy liter étolajat 1 euró 67 centért is lehetett vásárolni. Ha pénteki árfolyamon számolunk (1 euró = 396,19), akkor ezért 662 forintot kértek el. A lisztet kilónként 261 és fél, a kristálycukrot 420 forintért lehetett megvásárolni. Mennyiségi korlátozást és üres polcokat sehol sem láttunk. Mindenki annyit vásárolt az alapvető élelmiszerekből amennyit szeretett volna.

Néhány terméket mi is pakoltunk a kosarunkba, hogy megtapasztaljuk milyen érzés euróval kifizetni a napi bevásárlást. Pár doboz horvát sört is vásároltunk. A legolcsóbb minőségi italért 392 forintot, a drágábbért 523-at kértek el. Nagy dobozos, 2 literes citrom-narancs italért 788 és fél forintot fizettünk. A 3,5 százalék zsírtartalmú tejért pedig meglepően keveset, 364 és fél forintot hagytunk ott. A horvátok tradicionális ételéből a csevapcsicsából és a pljeskavicából is vásároltunk egy-egy dobozzal. Előbbiért 1300, utóbbiért 1565 forintot fizettünk. Csokoládé és ízesített ásványvíz is került a kosarunkba. A kasszánál összesen 7200 forinttal lettünk szegényebbek, ami az itthoni árakhoz viszonyítva abszolút elfogadható.

A verőcei belvárosban egy piacot is meglátogattunk. Már csak a vásár végére értünk oda, de még akkor is sokan árulták a különféle portékákat. Az egyik stand illata már messziről érződött. Különféle halakat és tengeri állatokat lehetett beszerezni viszonylag kedvező áron. Egy másik árus asztalához a csillogó almák látványa vonzotta a tekintetünket. Sok fajtát kínáltak ott, ezekért egységesen kilónként egy eurót kértek el.

A boltokban még kunával is lehetett fizetni, a visszajárót azonban már euróban adták. Az üzletekben viszont már csak január 15-ig fogadják el a régi fizetőeszközt, de az év végéig a postákon és a bankokban át lehet váltani euróra. Az új fizetőeszköz látszólag nem rázta meg a horvátokat. A boltokban és a nagyobb üzletekben sokan vásároltak és bőven megpakolták a bevásárlókocsikat. Szinte mindenhol vidám és barátságos emberekkel találkoztunk, akik olyan tiszta környezeteben élik napjaikat, amiről sok somogyi településen csak álmodnak.

