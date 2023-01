A Sándor-palota tárult fel kedden a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) polgármesternői tagozatának képviselői előtt. A csapatot vármegyénk három községének – úgy mint Döbrököz, Varsád, Váralja – vezetője is erősítette. Farkas Edit, Andrási Zoltánné és Sziebert Éva egyaránt azt nyilatkozta lapunknak: nemcsak a történelmi légkört árasztó építmény bejárása jelentett nagy élményt, hanem a lakójával, Novák Katalin köztársasági elnökkel való találkozás is.

Novák Katalin a Sándor-palotában fogadta Andrási Zoltánnét, Farkas Editet és Sziebert Évát. Beküldött kép.

Kedden reggel Váralja afféle régiós közlekedési csomóponttá változott. Hiszen innen indult útnak a főváros felé, a falubuszba szállva két Baranya- és két Tolna vármegyei polgármester. A szekszárdi megállónál szűkebb pátriánk harmadik települési vezetője is csatlakozott a küldöttséghez.

– A TÖOSZ szervezte számunkra ezt az utat, amire már jó előre készültünk – mondta Sziebert Éva, Váralja polgármestere. – Nemcsak személyes adatainkat juttattuk el már korábban köztársasági elnök asszonyhoz, hanem községeink bemutatkozó leveleit is. Buszunk a Budai Várnegyedben parkolt le, innen sétáltunk a Sándor-palotához, az államfő rezidenciájához. Kísérőink több terembe is elkalauzoltak bennünket, egyik szebb, látványosabb, csillogóbb volt, mint a másik. A tükörterembe érve a székeken helyet foglalva vártuk a köztársasági elnök asszonyt.

– A találkozás része volt a Családbarát önkormányzatok című rendezvénysorozatnak – folytatta Farkas Edit, Döbrököz polgármestere. – Novák Katalin többek között a nők vezetői szerepvállalásáról beszélt, s közben azt is nyugtáztuk, hogy a települési ismertetőket gondosan áttekintette, több ilyen anyagból is idézett példákat. Elismeréssel jegyezte meg, hogy a polgármester hölgyek, családanyai, avagy nagyszülői kötelezettségeik mellett is milyen szorgalommal és eredményesen munkálkodnak településeik javára. Módfelett közvetlenül, szívélyesen viselkedett, mindenkivel készséggel váltott szót és vállalkozott közös fotózásokra is.

Andrási Zoltánné immár húsz esztendeje látja el Varsádon a település vezetői teendőket. Ebben az említett időszakban csak a televízióban látta a mindenkori köztársasági elnököt. Régi vágya teljesült tehát kedden, amikor is kezet foghatott, ráadásul egy különleges, jelképes erővel rendelkező helyszínen, Novák Katalinnal.

– Polgármesterségem húsz évének egyfajta megkoronázása volt ez a személyes találkozás – fogalmazott Varsád polgármestere. – Egy kicsiny, Tolna vármegyei faluból a fővárosba utazva ott állhattam Magyarország első embere mellett. Végtelenül barátságos volt, egyébként mindannyiunk iránt. Közölte velünk, hogy idővel az ország minden vármegyéjébe, köztük több kisebb településre is szándékában áll ellátogatni.

Ha ez így lesz, és bizonyára igen, akkor már csak arra lenne szükség a boldogsághoz, hogy az államfő Döbrököz, Váralja és Varsád községeket is útba ejtse. Azt már most kijelenthetjük, hogy Andrási Zoltánné, Farkas Edit és Sziebert Éva nemcsak szívélyes vendéglátóként, de a fővárosi látogatásnak köszönhetően már régi ismerősként is fogadná a köztársasági elnököt.