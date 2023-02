Kádár Andrea Beatrix a WIN Global nemzetközi szervezettel együttműködő, a Magyar Nukleáris Társaság szakcsoportjaként tevékenykedő WIN Magyarország (Nők a nukleáris energetikában) szervezet évértékelő, évindító összejövetelén köszöntötte a jubiláló tagságot.

– Olyan időszakot élünk, amikor a nukleáris energia és a nukleáris beruházások ismét porondon vannak. Nagyon sok helyen éles irányváltással az atomenergia felé fordult a politika, és egyre másra születnek döntések új projektekről és üzemidő-hosszabbításról – fogalmazott, majd hozzátette, ha egy korábban megosztó téma ennyire előtérbe kerül, akkor nagyon fontos, hogy az emberek megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az OAH elnöke kiemelte, különösen egy ilyen átpolitizált témánál fontos az, hogy a szakmai kérdéseket szakmai szinten beszéljék meg.

Arra is kitért, hogy sikerrel fut ismét az Atomenergiáról mindenkinek sorozat, ahol a nukleáris ágazat legaktuálisabb kérdéseiről beszélnek közérthetően. Hozzátette, a hatóság kiemelt célja, hogy a fiatal generációhoz is eljuttassa az információkat, ezért az OAH rövidesen új csatornán, az Instagramon is kommunikál majd.

Az elmúlt év eseményeit és a 2023-as terveket Gál Katalin elnök-társelnök foglalta össze. Beszélt arról, hogy a WIN Magyarország ebben az évben is folytatja ismeretterjesztő és tájékoztató munkáját a már hagyományos fesztiválrészvétellel, üzemlátogatások szervezésével, előadások megtartásával. Megragadnak minden alkalmat, hogy szélesebb körben beszéljenek az atomenergetikáról és népszerűsítsék azt a pályaválasztás előtt álló fiatalok előtt.

A találkozón elhangzottak további részleteiről a a TelePakson olvashatnak.