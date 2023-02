Az idei bonyhádi költségvetés fő összegén belül a működési előirányzat 3 milliárd 27 millió forint, míg a fejlesztési kiadásoké 386 millió 550 ezer forint, amelyeknek a költségvetés fő összegéhez viszonyított aránya az alábbi: 88,68 százalék a működési célú felhasználás; 11,32 százalék a tervezett fejlesztési célú felhasználás. – Az év legfontosabb napirendjéről döntöttünk – összegzett Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere hangsúlyozta, a költségvetés elfogadását – a korábbi évekhez hasonlóan – kiváló csapatmunka előzte meg.

A büdzsé három pillérre épül – folytatta –, egyrészt az államtól érkező, valamint az önkormányzat saját bevételeire (amely évről-évre növekvő tendenciát mutat), továbbá arra az ugyancsak jelentős tételt képező maradványra, amelyet 2022-ből hozott át az önkormányzat. Elmondása szerint ez alapozta meg azt a tervezést, amelynek középpontjában – mint minden évben – az önkormányzat és annak valamennyi intézményének biztonságos működtetése állt. – Az energiaválság és minden ehhez kapcsolódó nehezítő körülmény ellenére a 2023-as költségvetésünkről is elmondható, hogy stabil működést, gazdálkodást tesz lehetővé mind az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és valamennyi intézmény számára – emelte ki Filóné Ferencz Ibolya.

A polgármester nagy eredménynek nevezte azt is, hogy az önkormányzat önerejéből tudtak fejlesztési forrást elkülöníteni, amely az indulásnál közel 400 millió forintot jelent, de reményei szerint ez a szám növekedik majd az év során. Ehhez az szükséges, hogy megnyíljanak és lehívhatóvá váljanak az új TOP PLUSZ pályázat forrásai, amelyből nagyságrendileg 5 milliárd forintra számíthat a város. A korábbi évek és pályázati ciklus gyakorlatát alapul véve e tekintetben is előrehaladott az előkészítő munka. Most már „csak” a pályázati projektek finanszírozásához szükséges pénzek lehívhatóságára várnak.

Ugyancsak a költségvetés erejét jelzi, hogy a sport, illetve a civil szervezetek működését is a tavalyi évhez hasonló összeggel tudják támogatni. Vagyis a sportszervezeteknek 30 millió, míg a civil egyesületeknek 6 millió forintot különítettek el. Sőt, a munkájuk során kiemelkedő társadalmi feladatot ellátó szervezeteknek, mint például az önkéntes tűzoltó egyesület vagy éppen a polgárőrök, 500-500 ezer forinttal több támogatást biztosítanak, mint 2022-ben.

– A tavaly ősszel meghozott szigorító, takarékos intézkedések szükségesnek, de elegendőnek bizonyultak, ezeket nem követik újabbak. Örülök annak, hogy a városi tanuszoda folyamatos üzemeltetésére és a Fáy Lakótelepen lévő posta újranyitására is megtaláltuk a szükséges forrást, ugyanis ezek a létesítmények is az itt élő emberek javát szolgálják – világított rá Filóné Ferencz Ibolya, aki a város gazdálkodásánál maradva a dolgozói béremeléseket is kiemelte.

– A költségvetési rendelet bérfejlesztéseket is tartalmaz. Egyrészt a törvény által előírt, garantált bérminimum emeléséből származó kiadást. Ez a 211 önkormányzati dolgozóból 125-öt érint. De minden nehézség ellenére – az önkormányzat saját forrásból – azon dolgozók bérét is megemelte minimum 10 százalékkal január 1-jétől, akik nem érintettek a garantált bérminimum emelésben – tette hozzá a polgármester. Nem csak a költségvetési rendeletről szólót, hanem valamennyi napirendi pontot elfogadtak a város vezetői szerdai tanácskozásukon.