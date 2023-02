A szekszárdi közgyűlés rendkívüli ülésének egyik napirendi pontja, amelynek előterjesztője Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd frakció vezetője volt, a polgármester és a polgármesteri hivatal által idén végrehajtandó feladattervről és az ehhez kapcsolódó döntések elfogadásáról szólt, a másik pedig, amelyet a Fidesz KDNP frakció vezetője, Máté Péter terjesztett elő, az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető természeti katasztrófák megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghozatalára tett javaslatokat tartalmazta.

Az ÉSZ és a Fidesz-KDNP frakcióvezetői az előterjesztésben felsorolták a képviselők által is összegyűjtött javaslatokat, amelyek jórészének megoldása a városüzemeltetés feladata. A több mint száz javaslat között szerepelt a járdák, utak felújítása, a galambokkal kapcsolatos népegészségügyi problémák megoldása, az, hogy a közterület felügyelők a kétórás parkolási zónákat legalább napi két alkalommal ellenőrizzék, az Energiapark játszótéren egy nyilvános felügyelet nélküli illemhely létesítése, a Csatári torok közelében rendőrségre bekötött automata sebességmérő felállítása, a kilátó gépjárműforgalmát akadályozó sorompó felszerelése, hulladékgyűjtő edények kihelyezése a Kápolna térre, s többek között a Kőrösi utcában tíz parkolóhely kialakítása is.

Gyurkovics János alpolgármester javaslata az volt, előbb a közgyűlés fogadja el a város költségvetését – erre egyébként a testület jövő héten megtartandó ülésén kerülhet sor –, majd azt követően a frakcióvezetők, tanácskozva a szakemberekkel, válasszák ki a javaslat-listából azokat, amelyek megvalósíthatók, melyekhez rendelkezésre áll a szükséges anyagi fedezet.

A közgyűlés a javaslatokat 8 igen, 3 nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Máté Péter frakcióvezető a múlt heti vihar okán az esetleges újabb ártalmak megelőzésére tett javaslatot. A viharban egy kidőlt fa több autót is megrongált, s másutt is keletkeztek súlyos károk. A városban pedig van még több korhadt, beteg fa, amelyeket egy hasonló szél kidönthet. Az önkormányzat szakemberei is megvizsgálják a város fáit, de, mondta, várják a lakóktól is az ezzel kapcsolatos jelzéseket fotóval a [email protected] e-mail címre. Ugyanígy jelezzék, ha a bokrok, ágak akadályozzák a kilátást az útkereszteződésekben, vagy eltakarják a forgalmi jelzőtáblákat. A közvilágítás hibáit pedig az eon.hu címen lehet bejelenteni. Ezt az előterjesztést a közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta.