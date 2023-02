Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki szűkebb pátriánk területére, tekintettel a szélvihar itteni, lehetséges, 90 km/óra erejére.

A figyelmeztetés nagyon is indokoltnak bizonyult, ezt igazolja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevezetőben közzétett összegzése is. A kétszáznyolc esetből kétszázhárom volt műszaki mentés, tehát ennyi beavatkozást követelt a fékeveszett légmozgás. Emellett öt tűzesethez is kivonultak a beavatkozó rajok.

Fák, nagyobb faágak dőltek lakóházakra, melléképületekre, kerítésekre, gépjárművekre, távközlési- és vasúti felsővezetékekre. Tetőszerkezeteket bontott meg a viharos szél, kéményeket rongált meg, illetve a számtalan esetben forgalmi akadályt képeztek a kidőlt fák az utakon, utcákon. Valamint veszélyeztették a lakókörnyezetet, továbbá a gyalogos és gépjárműforgalmat.

A vasárnap délelőtti adatok szerint több, mint száznegyven bejelentés felszámolása továbbra is folyamatban volt. A vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói megállás nélkül dolgoztak és dolgoznak a káresetek felszámolásán.