Egy kisgyermek életéért akár hegyeket is képesek vagyunk megmozgatni – fogalmazott Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere.

– Ennél az esetnél elsőként a rendőrség, majd a polgárőrség kezdte el a munkát, a keresésbe aztán a helyi önkéntesek is bekapcsolódtak, majd a környékről és az ország számos pontjáról érkeztek a speciális mentőszervezetek és civilek. Magam is tapasztaltam a helyszínen, hogy a végén már több százan keresték a kisfiút.

Ilyen nehéz helyzetekben is mindig felmerül a kérdés: meddig van remény arra, hogy örömteli lesz a végkifejlet? És lám: bár az idő vészesen fogyott, ez a sok ember nem adta fel, aminek végül meglett az eredménye. Ez is egy tanulásága ennek a történetnek.

Mint mindenki, én is nagyon boldog vagyok, hogy épen került elő Gergő. Csodálatos volt látni ezt a spontán, lélekből jövő elszántságot és összefogást, ami végül sikerre vezetett. Mindenkinek, hivatásosoknak és önkénteseknek, akik részt vettek ebben az akcióban, éjszaka és nappal, metsző hidegben és viharos szélben, hálás köszönet és elismerés jár. Meg fogjuk találni a módját annak is, hogy a Gergőre rábukkanó két fiatalembernek külön is köszönetet mondjunk a város nevében.

Ugyanakkor van még egy tanulság is: nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. Nemcsak a veszélyhelyzetekben, hanem a mindennapokban is. Különös tekintettel a gyerekeinkre, akikért szülőként a legnagyobb felelősséggel tartozunk.