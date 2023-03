A simontornyai oktatási intézmény az új helyzetről sajnálattal értesítette a tolnanémedi szülőket, valamint szervezett megbeszélésre invitálta őket március másodikára a tolnanémedi művelődési házba.

Vígh László, Tolnanémedi polgármestere a találkozó után nyilatkozott portálunknak. Ezután a Tamási Tankerületi Központtal és az iskolabusz sofőrjével személyesen is felvette a kapcsolatot, hogy még alaposabban megismerje az esetet.

– A Tamási Tankerületi Központ arról tájékoztatott, hogy a simontornyai iskolában kifogással éltek a buszsofőr viselkedése miatt, aki a Simontornya–Pálfa iskolabuszt vezette. A tolnanémedi iskolásoknak azért nincs már iskolabuszuk, mert a Simontornya–Tolnanémedi iskolabusz sofőrjét átirányították a pálfai járatra – mondta portálunknak.

A buszsofőr elmondta neki, hogy a buszon senki nem felügyelte a gyerekeket, akik fegyelmezetlenek voltak a járművön. Emellett úgy látta, hogy az iskolavezetés teljesíthetetlen feltételeket is kér tőle. Végül felmondásának oka az volt, hogy a gyerekek a buszon túllépték a viselkedési határokat, tehát a polgármesternek megcáfolta az elsődleges információkat, miszerint a fizetése miatt hagyta ott az állását.

Vígh László hozzátette: tudomása szerint tehát két iskolabuszról van szó. Az őket érintő járat Simontornya és Tolnanémedi között közlekedett, és a jármű nem ment be Kisszékelyre, ahogy előzőleg tudta. A másik busz Simontornya és Pálfa között közlekedik, ez az is­kolajárat a mai napig szállítja a gyerekeket az iskolába.

A Tamási Tankerületi Központ a megkeresésünkre azt a hivatalos választ adta, hogy továbbra is megoldott a diákok beutazása, átmenetileg a Volánbusz e célra beállított többletjáratával. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium simontornyai székhelyére a környező településekről érkeznek tanulók, így többek között Pálfáról, Sárszentlőrincről, Nagyszékelyről és Tolnanémediről is. A tolnanémedi tanulókat a tankerületi központ által fenntartott, a simontornyai iskola által működtetett két iskolabuszból az egyik szállította.

Az egyik busznak a vezetője mondott fel február végétől. A tankerületi központ és az iskola vezetősége is törekszik arra, hogy új buszvezetőt foglalkoztassanak. Addig is a Volánbusz Zrt.-vel való együttműködés eredményeként március 6-tól rásegítő járatot állítanak be a reggeli utaztatás megvalósítása érdekében.