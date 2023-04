Orbán Attila, a KDNP Tolna vármegyei szervezetének elnöke a portálnak elmondta, hogy a párt országos szervezete az elmúlt héten döntött arról, hogy segítséget nyújt a Kárpátalján élő rászoruló családoknak. Hozzátette, hogy Ukrajnában egyre nehezebb az élet, hiszen a férfiak vagy katonai szolgálatot teljesítenek, vagy elmenekültek, csak az idősek, a nők és a gyerekek maradtak otthon, és próbálják túlélni a nélkülözést.

– A KDNP akciójához magánszemélyek és üzletemberek is csatlakoztak. A paksi alapszervezet mintegy 170 ezer forint értékben vásárolt élelmiszereket. Ez az adomány is a görögkatolikus egyház közreműködésével jutott el Ukrajnába – tájékoztatott Ulbert Sándor, a paksi alapszervezet elnöke, hozzátéve, hogy arra is odafigyeltek, hogy könnyen elkészíthető, illetve fogyasztható tartós élelmiszereket küldjenek. Az adományokkal az április 16-17-i ortodox húsvét alkalmából is szeretett volna kedveskedni a kárpátaljai családoknak a KDNP, amely korábban is segített már a konfliktus által sújtott térségben.