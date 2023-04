Az aulában tartott ünnepségen kezdetét vette a magyar felsőoktatás legnagyobb tudományos programsorozatának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az OTDK záró programja. Ez a háromnapos rendezvény zárása a hónap elején Győrben kezdődött és 10 város 13 egyetemén tartó tudós tanácskozásoknak.

Az ország minden tájáról, s a határon túlról is érkezett fiatalokat elsőként dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke köszöntötte. Személyes emlékeit idézve elmondta – ötven éve lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen a Tudományos Diákkör titkára –, miként „csapta meg őt a tudomány szele”, az a nagyszerű világ, amely azóta is fogva tartja. Mint elkötelezett híve a tudományos diákköröknek, arra bíztatta ifjú hallgatóit, válasszák ők is ezt az utat.

Három napra a pedagógusképzési tehetséggondozás fővárosává válik Tolna vármegye központja, a szekcióban szó lesz a kisgyermekkori tanulástól kezdve a kisiskoláskor pedagógiáján át az egészséges életmód, a művészetek, a zenepedagógia, a hagyományőrzés, a játék és szabadidő kérdéseiről, a környezeti nevelésről, a médiatudományról, a dráma és az élménypedagógia tematikájáról is.

Viszont a komoly megmérettetés közepette lesznek vidámabb események is, hogy a fiatalok ne csupán egy megmérettetési lehetőségnek tekintsék ezt a találkozót, hanem a kapcsolatépítés, barátságok formálásának fórumaként is. Ezt is szolgálják a kulturális programok, kiállítások, irodalmi túrák a városban, és sok sportrendezvény is várja a tehetség ünnepének résztvevőit.

Hamarosan bővebben is beszámolunk.