Szakcsról származik, jelenleg Tamásiban tanul és dolgozik, de hamarosan, miután végez, Kaposvárra költözik, ott él és dolgozik majd, ősztől pedig remélhetően Pécsre jár egyetemre – tudtuk meg Varga Dorinától, aki szívvel-lélekkel a vendéglátásnak él. Érettségi után szeretett a szakmába, azóta kitartóan tanulja és gyakorolja. Azt mondja, azt szereti benne, hogy emberekkel foglalkozik, rengeteg új arcot ismer meg, amire más munkakörben esetleg nem lenne módja. Ugyanakkor a munkához tartozik az is, hogy csaknem minden hétvégén dolgozik, néha egészen későig, miként az is, hogy nem tudja pontosan, hány órakor végez, gyakran csak éjjel. Szerinte ezért is van, hogy jellemzően azok tevékenykednek a szakmában, akiknek (még) nincs családjuk.

Az igazgató által említett tudatosság azonban itt is visszaköszön, hiszen Dorina – mint mondja – éppen ezért szeretne továbbtanulni, hogy ha már családja lesz, más területen is el tudjon helyezkedni. – Tanítani szeretnék, hozzám hasonló diákokat a szakma szépségeire, mint a jelenlegi iskolaigazgatóm – számol be terveiről a diáklány, akit, ha ilyen kitartóan halad a céljai felé, mint eddig, néhány év múlva a katedrán láthatunk viszont.

Népszerű az ágazat

Az elmúlt években a koronavírushelyzet miatti korlátozások komolyan érintették egyebek mellett a hazai vendéglátást is. Számtalan vendéglátóhely szűnt meg. Érezhető-e ennek hatása a vendéglátó, ezen belül a felszolgáló szakképzésre, jelentkeznek-e elegen a Vályi Péter Szakképző Iskolába – kérdeztük Furján Katalin Anett igazgatót, akitől megtudtuk, az iskolában oktatott öt ágazaton belül a turizmus-vendéglátás a legnépszerűbb szak. Míg a többi képzésre esetenként 15-20 fő jelentkezett, erre több, mint 32-en, azaz már most, április végén látszik, hogy teljes létszámmal el tudnak indítani egy osztályt.