Németh-Kovács Emese, az egyesület szakmai vezetője a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából köszöntötte a nagyteremben a megjelenteket. Elmondta, hogy rendszeresen járnak érzékenyítő órákat tartani például idősotthonokba, civil szervezetekhez, nyári táborokba gyerekekhez, amely programok része a vakvezető kutyákkal találkozás. Az ünnepi napon azonban csak emlékeztek a hős ebekre.

A fotón balról jobbra: Németh-Kovács Emese, Szabó László és Bálványossy Zoltán. Fotó: Makovics Kornél

Szabó László Élet a vakvezető kutyával és vakvezető kutya nélkül című előadásában elmondta: a kilencvenes években annyira megromlott a látása, hogy az utcán többször nekiment másoknak, akik azt hitték róla, hogy részeg. Ezután jutott a tudomására, hogy van lehetőség vakvezető kutyát igényelni. Három évet várt, mint megkapta az első kutyáját, amely értéke – a többi vakvezető kutyához hasonlóan – három-négy millió forint. Az összegben benne van a kiképzésükre ráfordított munka.

Az első segítőjét Atosznak hívták, három évig volt a társa. A második kutyája, Molly tizenegy évig volt vele, sokat utaztak együtt autóbuszon is, végül ez az ebe is megbetegedett, és el kellett altatni. A harmadik kutyája, Kóró nyolc és fél évesen hunyt el, hirtelen szívleállás következtében. Vele kapcsolatban elmondta, hogy készséges, szolgálatkész kutya volt, a magas akadályokat is figyelte, lelassított, míg gazdája meg nem győződött arról, hogy át lehet-e haladni, van-e esetleg egy lelógó faág. A negyedik kutyájától, Sherlocktól már a legelején el kellett búcsúzni, mert végül ő, Szabó László lett beteg, és úgy érezte, hogy hetvenévesen már nem lesz szüksége új kutyára. Azóta, 2021 októbere óta vakvezető kutya nélkül él.

Bálványossy Zoltán A szabadság záloga a vakvezető kutya címmel tartott előadásában elmondta, hogy világéletében csavargós ember volt. Tizenöt évesen sikerült kiharcolnia, hogy egyedül közlekedhessen. Emlékezett, hogy Bosco kutyája épp idén szerdán, a Vakvezetők Kutyák Világnapján lenne tizenöt éves. Múlt év nyarán pusztult el. Rocky kutyáját pedig múlt novemberben nyilvánította rokkant nyugdíjasnak a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Központ.

– A vakvezető kutya helyettünk lát, a mi szemünk, és jóval biztosabban tudunk vele közlekedni, tájékozódni – tette hozzá. Bálványossy Zoltán elmondta, hogy újra megtanult bottal közlekedni, és néhány "becsapódás", esés után úgy érzi, mostanra már könnyedén tud haladni.

Az előadások után az eseményen vakügyi segédeszközöket is bemutattak. A programokat követően adományosztást tartottak.