A templomok településképi jelentőségű épületek. Karbantartásuk, felújításuk fontossága vitathatatlan, és van, ahol már elodázhatatlan.

A plébános, Pál József azt mondja, hogy 2015-től, mióta erre a szolgálati helyére került, napirenden van a felújítás, de a pályázatok nem voltak sikeresek. A polgármester, Fazekas Attila ezt úgy pontosítja, hogy volt sikeres pályázat, csak sajnos a hosszadalmas előkészítések miatt nem tudták tartani a határidőket.

Jelenleg is úgy néz ki, hogy forráshoz juthatnak, ám időközben megugrottak a kivitelezési árak, s már közel sem tudnak annyi mindent elvégezni a mintegy hetvenmillió forintból, mint amennyit eredetileg terveztek. Csak az állagmegóvásra – tetőcsere, falak statikai megerősítése, homlokzatfelújítás – 80-85 millió kellene a jelen számítások szerint. Ezt a munkát talán az év végéig be tudják fejezni. De jó volna még falszigetelési, illetve tatarozási, festési munkákat is végezni, ami már összességében százmilliós tétel lenne.

Nincsenek könnyű helyzetben a település vezetői, mert dönteniük kell – az építészek és statikusok ajánlásai alapján – a fontossági sorrendről. A cserepet már megvették, a beázás megszüntetése lesz az első lépés. De aztán jön egy olyan kérdés – mutat rá a polgármester –, hogy ez a párcentis faldőlés mennyire veszélyes.

Így van már száz éve, vagy mostanában kezdett mozogni? Nagyobb összeget érdemes-e ráfordítani, vagy kisebb is elég, hogy jusson másra is? Nagy a dilemma, mert volt már egy teveli kápolna, amelyik igen súlyos állapotba került a karbantartás hiánya miatt. Nem szeretnék, ha a 225 éves templom is hasonló sorsra jutna.