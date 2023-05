Kajdacs

Kajdacson a régi népi hagyományoknak megfelelően májusfa állítással köszöntötték a természet újjászületését vasárnap délután. A közös májusfa állításra szép számú helybéli érkezett. Valamennyien színes selyemszalagokat hoztak magukkal, amellyel közösen díszítették fel a falu májusfáját.

Kajdacson a hagyományoknak megfelelően májusfát is ültettek (Fotó: Kajdacs a település közösségi oldala)

– Jelentős segítséggel sikerült felállítani vasárnap a falu májusfáját. A legkisebbektől a legnagyobbakig részt vettünk benne és nagyon jó érzés volt látni, tapasztalni, hogy milyen sokan érdeklődtek az esemény iránt. Lányok! Mindenki nyugodtan érezze a magáénak – írták a település közösségi oldalán a szervezők.

Dunaföldvár

A város pazar programmal, Majálissal és Spenótnappal készült idén is a munka ünnepére. Az új rendezvényhelyszínen, a Sárga Pincésgödörben ezúttal is fontos szerepet kapott a sport. A délelőtt jelentős részében sportprogramok voltak, kispályás foci, a célbarúgás, a tollasozás, a strandröplabda, az íjászat várta a látogatókat, de ki lehetett próbálni egy evezős ergométer-padot is. Emellett a futás és a bringázás szerelemesei is megtalálhatták a nekik való programot. A délelőtt folyamán májusfát is díszítettek és állítottak.

Délután színpadi műsorokat láthattak az érdeklődők, volt néptánc- és társastánc-bemutató, este pedig Gáspár Laci érkezett a pincésgödörbe. A műsorszámok között szkanderversennyel múlathatták az időt a helyiek. Emellett egész nap ugrálóvár, céllövölde, körhinta, zorblabda és lovaskocsikázás egészítette ki a programsort, a helyi boros egyesületeknek köszönhetően a kilátogatók a fröccsteraszon olthatták a szomjukat.