Az elmúlt napok időjárása ugyan egy kissé lehűtötte a természetes fürdővizeket, de hétvégére ismét nyáriasan meleg idő ígérkezik, így aki teheti, annak érdemes vízparti kikapcsolódást választania. Dombori és Szálka is jó választás, hiszen a vízminőségre egyik helyen sem lehet panasz. Ezt támasztja alá Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vízvizsgálati eredménye is.

Az első mintavételek már május végén megtörténtek. A laboratórium a vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálja, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés, például kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék vagy intenzív hínárosodás. A sekélyebb, könnyen felmelegedő állóvizekben a vízvirágzásnak nevezett cianobaktérium burjánzás jeleit – a víz elszíneződését, habzását – is figyelik.

Domboriban két szabad strand korlátozás nélkül látogatható, a homokos-kavicsos feltöltés révén mindkettő ideális fürdőhely kisgyermekes családok számára. A nagyobb területű strandon és környékén több fejlesztés is megvalósult az elmúlt években. Zuhanyzó és illemhely is található a területen, és a hulladék gyűjtéshez megfelelő számú edény is rendelkezésre áll. Mindkét strandon a fürdővíz kiváló minősítésű az elmúlt évek és az idei vizsgálataik eredményei alapján. Az Ifjúsági Táborhoz kapcsolódó strand vizének minősége szintén kiváló.

A szálkai víztározó ugyancsak kiváló minősítéssel büszkélkedhet, és az előző szezonhoz képest változás, hogy a tó fenekét lehomokolták, illetve cölöpös partvédelmet alakítottak ki. Infrastrukturálisan is minden adott, hiszen illemhelyekkel, hideg-meleg vizes zuhanyzókkal felszerelt szociális blokk, és az autók számára parkolóhely is rendelkezésre áll.

A Népegészségügyi Főosztály lakossági tájékoztatójában arra is felhívják a figyelmet, hogy a természetes fürdővizek minősége nemcsak az üzemeltetőkön múlik, hanem a strandolók magatartásán is. Ezért kiemelten fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása. Aki fertőző betegségben szenved, ne menjen közösségi fürdőbe, kijelölt fürdőhelyre! Amennyiben a fürdőzés után néhány napon belül lázas, vagy hányással, hasmenéssel járó megbetegedése alakul ki, forduljon orvosához, és jelezze, hogy korábban hol fürdött!

Azt is kiemelték, hogy a természetes fürdővizekbe tilos háziállatot bevinni a szezon végéig, augusztus 31-ig. Ugyanilyen fontos, hogy a szabadvizek a jól úszóknak is okozhatnak meglepetéseket, ezért csak kijelölt helyen szabad mártózni. Felhevült testtel nem tanácsos a vízbe menni, a kisgyerekekre pedig különösen oda kell figyelni a vízben és a vízparton. Strandolás közben, főleg úszás után, nagymelegben fokozottan ügyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra, és a parton nem szabad megfeledkezni a naptej használatáról.

A tájékoztatóban a nem kijelölt fürdőhelyekre is kitérnek, azt hangsúlyozva, hogy ennek jelentős az egészségügyi kockázata. Egyrészt balesetveszélyes lehet az ismeretlen víz, mivel a vizekben lehetnek korhadt fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi-járványügyi kockázatot jelent.

A természetes fürdőhelyek kijelölésekor az egészségügyi hatóság felméri a lehetséges szennyezési kockázatokat, és kijelöli a védőterületeket. Ennek hiányában a felszíni vizekbe kerülhetnek például szennyvíz eredetű szennyezések. Növeli a fertőzés kockázatot, hogy ezeknek a vizeknek a környékén nem alakították a megfelelő infrastruktúrát, hiányosak a higiénés feltételek.