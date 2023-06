A költségeket közadakozásból fedezik. E célból alapítványt hozott létre dr. Saramó Márta, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének városi elnöke. Mint elmondta: a gyűjtés jól halad. A 15 milliós bekerülési költség nagy része már összejött, és egy vállalkozó felajánlotta, hogy kipótolja a pénzt, ha még híja lesz a záráskor. A zárást, a szobor átadását október végére tervezik.

A projektet elnyerő vállalkozó Deér Zoltán már számos szakrális szobrot, kőkeresztet, stációt felújított a Pécsi egyházmegyében, s néhányat távolabbi helyeken is. Ebbe a munkába két fiatal pécsi szobrászt is bevont – Muku Roxánát és Magyarné Tézsla Rebeka Viktóriát –, egyrészt azért, hogy tempósan haladjon a kivitelezés, másrészt azért, mert nem csak Tolnán vannak feladatai. Ottjártunkkor az egyik mellékalakon, Szűz Márián dolgoztak.

– Nagyon rossz állapotban volt a szobor – mondja –, a homokkő nagy ellensége a savas eső és a kipufogógáz. A felületek tönkrementek az alapnál is, az oszlopnál is, a mellékalakoknál is. Lepucoltuk magasnyomású vízsugárral, csiszoljuk, kiegészítjük, impregnáljuk, és alulról felfelé restauráljuk az alkotást. S a végén kap még egy felületvédő réteget. Először állványokról dolgozunk, a legfölső részt pedig emelőkosaras autó segítségével fogjuk legjobban elérni. Ha minden rendben megy, már szeptemberre elkészülhetünk.

Deér Zoltán, ha jártában-keltében rossz állagú szakrális szobrot lát, jelzi a helyi önkormányzatnak és lelkésznek, hogy cselekedni kellene. Sajnos nem mindenütt hallgatják meg a szakembert, pedig, ha nem lépnek időben, később nehezebb lesz és többe kerül az állagmegóvás.

Deér Zoltán szobrász harminc éve foglalkozik szakrális alkotások restaurálásával. Esetenként annyira leromlott állapotúak ezek a kompozíciók, hogy újra kell készítenie szobrokat, domborműveket. Felújítási munkái listáján szerepel a többi között az aparhanti, a faddi, a gyulaji, a kakasdi, a magyaregregyi, a mözsi és a tolnai kálvária, valamint a dávodi, a hercegszántói és a tamási Szentháromság-szobor.