Mint ismert, az első szakaszt múlt év januárjában fejezték be, akkor a teljes tetőszerkezet és a padlózat újult meg. Kicserélték a nyílászárókat, valamint új mobillelátó is került a csarnokba. A felújítás folytatásában most megújulnak a sportlétesítmény vizesblokkjai és a folyosók. Az épület egy részében vasszerkezetet építenek, ahol VIP részleget alakítanak ki, ezzel is szeretne az egyesület szponzorokat bevonni, emellett bővítik az öltözők számát.

Tervben van az épület előtti térkő kicserélése – erről is tájékoztatást kaptak a szurkolók a legutóbbi ankéton. Gulyás Róbert szakosztályelnök az eseményen kiemelte, hogy július elején a cselgáncs Atomkupa kezdetére használható állapotban adják át a létesítményt, a versenyt követően pedig folytatódik majd a munka – írta a TelePaks.

Dr. Kovács Antal, az egyesület elnöke kiemelte, hogy az épület több funkciót is ellát. Az NB I.-es kosárlabda bajnoki évadon kívül számos rendezvényt, sporteseményt és gyermekprogramokat tartanak a létesítményben. A napokban elindult felújítás szeptemberben fejeződik be. A beruházás mintegy 500 millió forint TAO-s pályázati forrásból és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásából valósul meg.