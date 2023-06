Tudta, hogy a kötőhártya gyulladás az egyik leggyakoribb szembetegségnek számít világszerte? Az Amerikai Egyesült Államokban a becslések szerint a lakosság 14-20%-át rendszeresen érinti ez a probléma. Az esetek 80%-át nem is szemészek, hanem a sürgősségi ellátás szakdolgozói diagnosztizálják, és évente mintegy 857 millió dollárba kerül az ellátásuk. A kötőhártya a szem elülső felszínét védő vékony hártya, amely baktériumok, vírusok vagy allergén anyagok hatására begyulladhat. Ilyenkor ez a védőhártya bevörösödik, esetleg váladékot is termel, ekkor beszélünk kötőhártya gyulladásról. A betegség bárkinél kialakulhat nemtől és kortól függetlenül.

A kép illusztráció.

A fenti felmérésből kiderül, hogy a tengerentúlon igen gyakori a hét évnél fiatalabb gyermekek körében, különösen a 4 évnél fiatalabbaknál. Szintén kiemelkedő az előfordulása a huszonéves hölgyeknél és férfiaknál. A kötőhártya gyulladást a legtöbb esetben az allergia okozza, amely az USA lakossága körében igen gyakori (15-40%-át érinti), és leggyakrabban tavasszal és nyáron figyelhető meg. A bakteriális kötőhártya-gyulladás előfordulása decembertől áprilisig a legmagasabb.

A kötőhártya gyulladás kialakulásának egyik fontos rizikótényezője a száraz szem. Közismert, hogy a számítógépes munka, a képernyő bámulása nyomán gyakran alakul ki száraz szem, a száraz szemű emberek viszont sokkal érzékenyebbek és hamarabb megbetegedhetnek. Dr. Ozsváth Mária, az Affidea Magyarország szemész szakorvosa felhívta a figyelmet: „Ha valaki számítógéppel dolgozik, számára ajánlott a nedvesítő szemcseppek rendszeres használata, amely sokat segít a száraz szem karban tartásában. A különböző szemfertőzések elkerülése végett a rendszeres kézmosás, a légkondicionáló berendezések tisztán tartása is fontos, az arra érzékenyeknek érdemes a huzatos helyeket is kerülni. Nyáron érdemes arra is figyelni, hogy a fürdőmedencék vize lehetőleg ne kerüljön a szembe, mert a fertőtlenítő szerek is irritálhatják a kötőhártyát.”

Amennyiben nem kezeljük megfelelően a kötőhártya gyulladást, az átterjedhet a kötőhártyán kívül a szem más részeire. Ezzel kapcsolatban Dr. Ozsváth Mária elmondta: „Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha a beteg szemében gennyes, csipás váladék jelenik meg vagy a szemek vörössége nem javul. A kezeletlen, elhanyagolt kötőhártya gyulladás ugyanis a szem többi részére is átterjedhet. A szemész felkeresése azért is fontos, mert első körben tisztázni kell, hogy a szem vörösségét pontosan mi is okozza. Réslampás vizsgálat után állapítható meg, hogy vírus, baktérium, pollen vagy valamilyen egyéb anyag áll-e a gyulladás hátterében és ennek megfelelően a szemész dönt a további kezelési lehetőségekről.”