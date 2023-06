Az elmúlt napok csapadékos időjárása utolérte Mórágyot is, bár a Kétyen történt katasztrófajelenetek – amikor járműveket ragadott el a víz – ezúttal nem ismétlődtek meg, a lezúduló víztömeg komoly károkat okozott a településen – tudtuk meg Glöckner Henrik polgármestertől.

– Vasárnap este fél 8 körül kezdett el esni az eső. Eleinte csendesen esett, majd hirtelen felhőszakadássá alakult és egy-másfél óra alatt több mint 90 miliméter csapadék zúdult Mórágyra – számolt be lapunknak Glöckner Henrik, aki megkeresésünkkor éppen a károsult településrészeket járta be. Mint elmondta, igen mély, négy-ötméteres csapadékelvezető árkok húzódnak Mórágyon, amelyek esetében szinte kizárt, hogy hasonló jelenetek történjenek, de ekkora extrém mennyiségű víztömeget még azok sem tudtak elnyelni, így a csapadék egy idő után sebes folyamként söpört végig a településen. Mórágy Véménd felőli oldalán egy nagy vízgyűjtő terület van, a hatalmas csapadékmennyiség hatására onnan zúdult le a víztömeg – magyarázta a történtek hátterét Glöckner Henrik.

A polgármester szerint hasonlóan extrém helyzet 1992 óta nem fordult elő náluk: a folyam 60-70 méter hosszan teljesen tönkretette a Szabadság utca hátsó szakaszát, a Petőfi utca felső részén pedig több helyen az aszfaltot is megkezdte, igen komoly károkat okozva. Ahogy a víz kiöntött az árkokból, betört a lakóingatlanokba, szinte mindenütt letarolta az udvarokat. Több épületbe is befolyt a sárlavina, volt ahol egy egész ház víz alá került, itt jelenleg is iszap borít mindent, emellett a kéményük is ledőlt. Máshol a baromfiudvart semmisítette meg az áradat, a tulajdonosoknak ugyanis a védekezés miatt nem jutott idejük a baromfival foglalkozni. Mint kiderült, a mórágyi sportpályát is elöntötte a víz, egyebek mellett a műfüves pálya is iszap alá került, amelynek tisztítására egyelőre keresik a megoldást.