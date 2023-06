A szekszárdi óvodára szavazhatnak

Az óvodai intézmény vezetősége arra kér mindenkit, szavazzanak, hogy a szekszárdi óvoda nyerhesse meg a 2,5 millió forint összegű támogatást. Szavazni a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten facebook oldalán lehet. A Panelparadicsom képre kattintva nyílik meg az a felület, ahol gyorsan, regisztráció nélkül tudnak egy lájkot nyomni, mellyel már adnak is egy szavazatot. Ezáltal pedig egy lehetőséget az óvodának, hogy városukat támogató terveiket megvalósítsák. A bejegyzés megosztásával további szavazatokat is szerezhetnek, ezért erre is buzdítanak mindenkit. Minden támogatást köszönnek.