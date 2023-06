Így volt ez most szombaton is. Ill József parancsnok, aki egyben a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság elnöke is, elmondta, este hat és éjfél között közel százhetven érdeklődő fordult meg náluk. Este tíz óráig főleg családosok érkeztek, hat tűzoltó segítette a munkájuk bemutatását.

A tűzoltóság oktatótermében egy tárlatot rendeztek be, ahol Trefner József – ma már nyugdíjas, korábban a tűzoltóság parancsnoka is volt – mutatta be a saját gyűjteményét, és mesélt a tűzoltók múltbéli munkájáról is. Idén 140 éves a bátaszéki tűzoltóság.

Beküldött fotó.

Ezt követően megnézték a látogatók a laktanyát, majd a körletet, ahol pihennek, várakoznak a tűzoltók a segélyhívásokra. A szertárban az eszközöket és az autókat tekinthették meg. A kisebb gyerekek tehettek egy kört a tűzoltóautóval a környező utcákban.

Az udvaron játékra hívták a vendégeket, a gyerekeknek úgynevezett puttonyos fecskendővel kellett "lelőni" a pettyes labdát, a felnőttek pedig kipróbálhatták a porral oltó használatát, hátha egyszer otthon is szükség lesz erre a tudományukra.

Szintén az udvaron egy füstsátrat állítottak fel, ahol a vállalkozó szelleműek kipróbálhatták, hogy ilyen körülmények között észreveszik-e, és képesek lesznek-e kihozni onnan egy labdát. Ezzel az volt a cél, hogy átérezzék, milyen nehéz látni, mozogni, segíteni egy füsttel teli helyiségben, mondta a parancsnok.