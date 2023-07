Alsónyékre beérve a régi épületek, csűrök, nagy hátsó udvarok mind arról árulkodnak, valamikor aktív mezőgazdasági munka folyhatott itt. Ma többségében azok laknak itt, akik a közeli városokba – Bajára, Bátaszékre, Szekszárdra – járnak dolgozni.

Vidám társaság a falunapon

Fotó: Kiss Albert

Alsónyék polgármestere Molnár István János, akit azzal bízott meg a faluközösség többsége, hogy igazgassa a település életét. Mivel kis faluról van szó – 739-en lakják jelenleg –, az önkormányzati munkát a bátaszéki hivatallal közösen végzik.

Jól sikerült a falunap: főzőversennyel, koncertekkel

A múlt hét végén volt falunap, ami nagyon jól sikerült. A környező településekről is érkeztek érdeklődők. A program főzőversennyel indult, közben egymást érték a programok, melyek kicsiket és felnőtteket is vonzottak. Volt solymászbemutató, megismerhették az érdeklődők a szekszárdi kutató-mentő egyesület kutyás keresésének alakulatát, felléptek az alsónyéki hagyományőrzők, a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai, a bátaszéki felvidéki néptáncosok. Este pedig a Megasztár 2010-es legjobb zenekara, a Seres Brothers, majd Sipos F. Tamás énekes szerepelt. Bállal, majd tűzijátékkal zárult a falunap.

Kipróbálhatták az íjászatot...

Fotó: Kiss Albert

...és sok más játék, szórakozási lehetőség volt a gyerekek számára

Fotó: Kiss Albert

A megújult Tájház őrzi az őseik emlékét

– Szintén a múlt hét végén került sor a megújult Tájház ünnepélyes átadására, megnyitójára. Vendégünk volt Csapai János néprajzos muzeológus, aki a Wosinsky Mór Múzeum munkatársa. A kiváló szakember azt mondta, a sárközi szobák, amiket berendeztünk, híven őrzik az őseink emlékét. A Tájház felújítása egyébként 5 millió forintba került, ebből 3 millió forint az általunk elnyert támogatás, 2 milliót pedig az önkormányzat saját erőből adott hozzá – mondta a polgármester.

A falunapon átadott Tájház őrzi a sárközi hagyományokat

Fotó: Kiss Albert

Két új díszpolgára lett a településnek

A falunapon két díszpolgári címet is átadtak, az egyiket a néhai Mirk István kapta, aki egy ciklusban polgármesterként is szolgált itt. A másik díszpolgári címet Szabó Mária kapta, aki a hagyományőrzés területén végez még ma is kiemelkedő munkát.

Sok mindent terveznek idén

A beruházási tervekről a polgármester elmondta, még az idén, azaz ez év végéig be kell fejezniük a csapadékvíz-elvezetési projektet, mely közel két kilométeres szakaszt jelent, és a falu központját érinti. Folytatni kívánják továbbá a csapadékvíz-elvezető árkok kiépítését a település többi részén is, de a 2. és 3. ütemezéshez a támogatási kérelmeiket még nem bírálták el.

Ugyancsak fontos a településnek, hogy Várdomb és Bátaszék között, a nyéki hegyen – legkésőbb jövőre – elkészül egy 1,8 kilométeres betonút. Ehhez a közbeszerzési pályázatot hamarosan kiírják.

Gondoskodnak az idős lakosokról

– Vannak idős emberek a faluban, de szerencsére jó arányban vannak fiatal családosok is. Iskolánk ugyan helyben nincs, de van óvodánk, mely minden évben maximális gyermeklétszámmal működik – mondta Molnár István.

A helyiek közül sokan járnak dolgozni a szomszédos Bátaszékre, Szekszárdra vagy Bajára. Helyben kisebb vállalkozók vannak, akik néhány embernek adnak munkát.

– Visszatérve az idősebb korosztályhoz, a többségüknek vannak helyben hozzátartozóik, így nincsenek egyedül, aki meg magára maradt, arra figyelünk. A kis falu előnye, hogy mindenki mindenkit ismer.

Többször előfordult már, hogy felhívtak telefonon azzal, hogy ki az, akinek segítség kellene. Többen is vannak, akiknek szociálisan támogatott ebéd jár, közülük hétnek szállítják az ételt házhoz – tette hozzá a polgármester.

Komfortos, a fiataloknak is élhető falu Alsónyék

Eladó ház nem sok van a faluban, legutóbb németek vásároltak meg két családi házat. A fiatalok szeretnek itt élni, mert lényegesen olcsóbb a telek, mint mondjuk Bátaszéken, a közlekedés, a közbiztonság kiváló, sokan járnak be innen dolgozni.

A településnek van boltja, orvosi rendelője, egy szépen elkészített, éjszakára kivilágított kerékpárútja. Van egy falugondnokuk, falubuszuk, mely a helyieket szállítja, ha kell kórházba, ha kell kivizsgálásra, sőt a bajai piacra is, ha erre van igény.

Eleonóra nem tudná máshol az életét elképzelni, rabul ejtették a virágok

Minden Alsónyékhez köt, a gyermekkorom, a barátok, a fiatalkori tánccsoportos foglalkozások, ahová 25 évig jártam. Az anyukám, Szabó Mária, aki pár napja kapta meg a díszpolgári címet. Nem is tudnám máshol elképzelni az életemet – mondta Töttös Eleonóra, akinek virágüzlete van Alsónyéktől két kilométerre lévő Bátaszék központjában. Közel húsz éve, hogy virágüzletem van. Még Szekszárdon dolgoztam, amikor átvettem egy virágbolt vezetését, de már gyermekkoromban rabul ejtett a friss és száraz virágok szépsége.

Villányban el is végeztem egy dísznövénykertész szakiskolát. Azóta megtanultam és figyelem is a szezonális trendeket, szeretek dekorálni. Ha a településen rendezvények vannak, mindig készséggel segítek szebbé tenni azt a virágaimmal. Töttös Eleonóra a munkája mellet két gyermek – egy kisfiú és egy ifjú hölgy – anyukája.

Töttös Eleonóra

Fotó: Makovics Kornél

András, a vállalkozó, aki ezer szállal kötődik ide, nagy a baráti társasága

A pár száz főt számláló kistelepülésen is vannak vállalkozók, egyikük Zsigmond András, aki a telephelyét is Alsónyéken jegyeztette be. Nem félt attól, hogy ez hátrányt jelent majd a számára a megbízásoknál.

– Csarnokok építésével, szerelésével és az ehhez kapcsolódó burkolási és bádogos munkákkal foglalkozunk. Jelenleg tízfős a csapatunk – mondta András, aki minden szempontból fiatal vállalkozónak számít, egyrészt a kora miatt – a harmincas évei közepén jár – másrészt három éve, hogy megalapította a vállalkozását.

– Van megrendelésünk bőven, hiszen olyan területet választottunk, melyre most igény van.

A fiatal vállalkozó elmondta, ezer szállal kötődik Nyékhez, itt töltötte a gyermekkorát, itt áll a ház, ahol felnőtt és reméli, hogy neki is itt sikerül majd családot alapítania. Kicsi a település, de nagy a baráti társaságunk, és szoros a kötődésünk – jellemezte a falut, ahol él.