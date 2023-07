Böde Dániel – a Ferencváros és a magyar válogatott volt, a Paks jelenlegi csatára – dedikált paksi mezét ajánlotta árverésre annak érdekében, hogy a befolyt összeggel támogassa Deák Laurának, a nagyon ritka idegrendszeri betegségben, a Shashi-Pena-szindrómában szenvedő kislánynak a további gyógykezelését. Mint ismert Laura, akiről korábban többször írtunk, május közepén Barcelonában átesett az állapotjavulásához fontos Nazarov-féle műtéten. A beavatkozás óta a kislány segítséggel lábra állhatott és járni tanul, azonban a műtétet követő rehabilitáció továbbra is tetemes anyagi terhet ró a családra.

A költségek enyhítéséhez igyekszik hozzájárulni a liciten befolyt összeggel Böde Dániel, akit aligha kell bemutatni: magyar bajnok, kupagyőztes, ligakupa-győztes, szuperkupa-győztes, gólkirály, Madocsa díszpolgára, aki több mint 400 alkalommal lépett pályára a magyar NB1-ben. A Trollna megye közösségi oldal szervezte meg a gyűjtést, ahol az erről szóló poszt alatt várták a liciteket kedd este 20 óráig.

Az árverés nyertese Molnár László lett, aki tudomásunk szerint már át is utalta a 185 ezer forintos összeget, amelyért nem csak a közkedvelt paksi csapatkapitány mezét tudhatja majd magáénak, de egyben támogatja a négyéves kislány rehabilitációját is. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a licittől függetlenül bárki utalhat tetszőleges összeget a gyógykezelésre, a felhívás eredményeként további utalások is érkeztek a kislánynak létrehozott számlaszámra.

A műtét óta egyébként látható fejlődés állt be Laura állapotában. A beavatkozásnak köszönhetően egyedül meg tud állni és jelenleg is azon dolgoznak, hogy a jövőben önállóan is tudjon mozogni. Mindezek ellenére azért nem egyszerű a fejlődési folyamat.

– Egyik percben ugrásszerű fejlődést látok, azután pedig ismét jön egy hullámvölgy – számolt be az édesanya, aki szerint azt már most látja: hosszú út vár még rájuk. – További rehabilitációk kellenek ahhoz, hogy a műtéttel elért eredmény tartósan megmaradjon és fejlődjön a mozgása.

A lehetőségekhez mérten igyekeznek színesen, ugyanakkor gyógykezelésekben gazdagon tölteni a nyarat. Az elmúlt héten a szekszárdi fizioközpont szervezett egy tábort 22 fogyatékkal élő gyerek számára, egésznapos programokkal. Reggelente Mórágyon kezdtek, ahol a lovardában egy kis gyógylovaglással indult Laura napja, ami nagyon tetszett neki.

Utána gyógytorna következett, közben pedig kézműves foglalkozásokon vettek részt. Laura kiválóan érezte magát a táborban, jót tett neki, hogy kortársaival is tölthetett időt, érezhetően alakul a kapcsolata a hasonló korú gyermekekkel, ezzel korábban ugyanis voltak problémáik.

A jövő héttől folytatódik a terápia, két hét vár rájuk a budapesti Bethesda Gyermekkórházban, emellett átmenetileg egy kerekesszéket is kap majd, hogy addig is tudjon közlekedni, amíg a mozgásfejlődésben eljutnak odáig. Ezt követi ismét egy egyhetes tábor Dunakömlődön, amelyet a paksi Gyermekemért alapítvány szervez, amely Laura műtétjét is segítette félmillió forinttal.

Vár még rájuk egy MR vizsgálat a pécsi Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézetében, majd egy csípőröntgen, várhatóan szeptember közepén, ahol kiderül, hogy kell-e csípőműtétet is végezni Lauránál vagy segített az operáció.

A szülők azt mondják, nagyon hálásak minden támogatásért, Böde Dánielnek is a felajánlásáért. Igyekeznek minden terápiát megpróbálni, hogy kislányuk állapotán segítsenek. Mivel azonban hosszútávú kezelésről van szó, továbbra is köszönettel vesznek bármilyen összegű támogatást.