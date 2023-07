Badáczy-Csiba Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy három éve szervezték az első ilyen alkalmat, akkor még csak néhány indulóval. A helyszínválasztás azonban már akkor sem volt véletlen, ugyanis a különleges járművek közül kettő is a településen épült. A cyclekart lényege többek között az, hogy a versenyzők maguk építik meg autóikat, amelyek a múlt századelő versenyautóinak másai, alacsony költségvetésből kihozva.

Tavaly már tíz indulója volt a kaposszekcsői futamnak, idén pedig már huszonnégy. Sőt, hét nevezővel női futamot is indítottak, illetve a nemzetközi jelzőt is kiérdemelte a verseny, mivel három német autó is rajthoz állt a Liget lakótelep és a kaposszekcsői ipari park egy részén kijelölt pályán. A versenyt a Cyclekart Hungary Motorsport Club szervezte.

Fotó: Farkas Nóra

A program egybe esett a falunappal, így többféle szórakozási lehetőség várta a településre látogatókat. Az autócsodákért rajongóknak kedvezett a Mini találkozó is, illetve autófelvonulás is volt veterán járművekkel. A színpadon Zoltán Erika és Polgár Peti szórakoztatta a közönséget, az esti buliról pedig DJ Szatmári gondoskodott.

A testvértelepülésekről, a felvidéki Felsőszeliről és a németországi Bietigheimből is fogadtak vendégeket. Utóbbi csoport volt a népesebb, közel hatvanan érkeztek, és az ottani gyerekek együtt táboroztak a múlt héten a kaposszekcsőiekkel.