A Booking.com a Booking Holdings leányvállalata, a székhelye Hollandia fővárosában, Amszterdamban található. Szállodához, motelhez, üdülőhelyhez, apartmanhoz kínál szállásfoglalási szolgáltatásokat, repülőjáratokat, túrákat, több mint kétszázhúsz országban, több mint negyven nyelven. A külföldi és belföldi turisták a honlapjukon keresztül biztonsággal foglalhatnak szállásokat, például Tolna vármegyében is.

Tischler Judit, a Megacentrum panzió vezetője lapunknak elmondta, hogy nekik olyan szerződésük van a Booking.com céggel, hogy miután a vendégek regisztrálnak az oldalon, nem közvetlenül a cégnél, hanem a szálláshelynél rendezik a szállásdíjat. Tehát ők úgymond direktbe szedik a pénzt a vendégektől. A Booking.com nyomon követi, hogy hány vendég érkezett az oldalukról az adott szálláshelyre, és minden hónapban küldik a számlát a vendégszám és a szállás díjának függvényében, arról, hogy a szálláshelynek mennyi jutalékot kell utalnia. Ez tizenkét százalék, amelyet minden hónap tizenhatodikáig kell a részükre átutalni.

– Mivel a vendégek nekünk fizetik ki a szállásdíjat, ezért mi csak a jutalékot utaljuk minden hónapban a Booking.com-nak. Minket így nem érint ez az ügy – tette hozzá Tischler Judit.

Ismertette, hogy sok vendég érkezik hozzájuk, jelenleg a lengyelek és a csehek vannak többségben, akik vélhetően a horvát tengerpartra jönnek vagy onnan tartanak hazafelé. A hétvégén a magyarok foglalják el a legtöbb szálláshelyet, ők általában a rokonaikat, rendezvényeket, borgazdaság pincészeteit látogatják.

Bodri István, a Bodri pincészet és hotel tulajdonosa szintén arról számolt be, hogy nekik is olyan szerződésük van a Booking.com-mal, hogy a vendégek közvetlenül a szálláshelyen fizetnek.

Sipos Norbert, a szálkai Noresa Étterem és Panzió tulajdonosa ugyanezt mondta, ő hozzátette: a Booking.com céggel egyik tapasztalatuk, hogy az oldal gyakran nem menti be a beállításaikat (például a szálláshely árakat), valamint a pontatlanságok miatt sokszor túlfoglalás van. Hozzátette: szerintük a Szallas.hu oldal már utolérte a Booking.com-ot.

Bóvári Zsolt, a Hotel Zodiaco vezetője elmondta, hogy a Booking-gal olyan szerződésük van, hogy vendégtől függ: a szálláshelyen vagy a cégnél, foglaláskor fizeti-e ki a szállásdíjat. Jelenleg is van vendégük, aki a Booking.com-nak fizetett. Amikor a vendég elhagyja a szállást, akkor a szállásdíj összegéhez bankkártya segítségével jutnak hozzá. Ez a teljes összeg, amiben a jutalék is benne van. A havonta küldött számlák során nekik is a meghatározott jutalékot el kell utalniuk a szállásportálnak.

A hotelvezető elmondta, hogy huszonöt éve irányítja a szállodát, és ami neki feltűnt, hogy a Booking.com, mivel eurós elszámolással dolgozik, más árfolyamon számolja a szállásdíjat és a jutalékot. Előfordul, hogy a vendég a szállását 350 eurós árfolyamon fizeti ki, a hónap végi zárás után pedig a szálláshelyüknek 380 forintos euró árfolyamon kell kifizetniük a jutalékot. Hozzátette: a holland cégnek nincs helyi képviselete az országban, telefonon tartják velük a kapcsolatot, de van, amikor nehezen beszélnek magyarul.

Szászné Sebestyén Cecília, a závodi Vikli vendégház társtulajdonosa lapunknak elmondta, hogy mintegy egy hete regisztráltak a Booking.com-ra, másnap reggelre már több foglalást kaptak, de többen vissza is mondták. Semmilyen tapasztalatuk nincs az oldallal kapcsolatban, de a hírek miatt lezárták a Booking.com-os regisztrációjukat.

Az Origo hírportál napokkal ezelőtt számolt be arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálja az ügy részleteit. A Booking.com úgy nyilatkozott nekik, hogy tervezett rendszerkarbantartás miatt késedelmesek a kifizetéseket, dolgoznak azon, hogy a problémát elhárítsák.