Zsinka János, a civil szervezet vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy ezúttal nyolc bográcsban készültek a különböző ízvilágú lecsók, amelyekhez – egyebek mellett – összesen 40 kiló paprikát, 20 kiló hagymát, 12 kiló paradicsomot, 8 kiló kolbászt, 5,5 kiló szalonnát használtak fel.

A hagyományos étkek mellett készült velős, káposztás-csirkehúsos, csirkemájas és parasztlecsó is. A baráti kör mintegy hetven tagján kívül érkeztek vendégek Kunszentmiklósról és Tengelicről, illetve a mohácsi lovas zarándoklat Tolnát is útba ejtő tagjait is megvendégelték. Utóbbiaknak is nagyon ízlettek a tolnai lecsók.

A nagy meleg ellenére a hangulat remek volt, amihez hozzájárult a kunszentmiklósi magyarnóta énekesek és a tengelici Herczinger Anikó fellépése, de a lecsó-totó is. A vidám társaság este fél nyolcig kitartott, másnap az esemény szervezői, segítői morzsapartin fogyasztották el a megmaradt ételeket.