Árhullámokat indított el az elmúlt időszakban hullott csapadék több folyó hazai szakaszán, köztük a Dunán is – olvasható a hír az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. A közleményben az is szerepel, hogy „az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelző rendszerében szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján (ha az előrejelzésekben szereplő csapadék mennyiségek valóban lehullik) a következő hat napban a Duna vízrendszerén a Dunán Nagybajcsnál az I. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás várható. Budapestnél a tetőzés várhatóan augusztus 9-én, szerdán este 500-550 cm körüli vízállással várható.”

Áradás a Rába folyón Szentgotthárdnál augusztus 6-án. Fotó: Csudai Sándor

A BAMA.hu portál azt közölte, hogy „Mohácson vasárnap reggel 245 centimétert mutatott a vízmérce” – ez az érték egyébként kedd reggelre 358 centiméterre növekedett – „a jövő szombaton pedig már hatméteres víz várható.”

Vármegyénket illetően a vizugy.hu honlapon, azon belül a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra vezető oldalon találunk vízmérce listát. A keleti határunkon hömpölygő folyam néhány pontján így festettek az augusztus 8-i, kedd délelőtt 11 órakor regisztrált mérési adatok: Dunaföldvár 142 centiméter, Paks 277 centiméter, Dombori 318 centiméter. Megjegyzendő, hogy a korábbi, vagyis a 8 órai mérésekhez képest némi emelkedés tapasztalható.

– De még így is a legenyhébb, azaz az elsőfokú készültségi szint alatt vagyunk úgy két-két és fél méterrel – közölte Beke Zsolt, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna megyei szakaszmérnökségének vezetője. – Ezzel együtt valóban van vízszintemelkedés. Ezt nevezhetjük árhullámnak, ami alkalmas lehet a holtágak vízpótlására, de most egyéb feladatot nem ad számunkra.

Még kevésbé mutat vészhelyzetet a vármegyénket átszelő Sió. A csatorna, példának okáért, Ozora községnél kedden reggel -11 centiméteres vízmagasságot mutatott, már amennyiben ezt egyáltalán magasságnak lehet nevezni.

– Miután elkerültek bennünket az egymás utáni, hirtelen lehulló, nagy zivatarok, a csapadék mifelénk összességében eloszló jelleget öltött, vízfolyásaink szintjét számottevően nem emelte meg – mutatott rá Beke Zsolt. – Ez érvényes a Sióra is. Sőt, inkább a nyári, aszályos időszak hatása mutatkozik meg, ezért fordulhatott elő, hogy a csatorna vízszintje Ozoránál a vízmértéken aluli értékre esett vissza.

Tíz éve vonult le jelentős árhullám a Dunán

Vármegyénkben legutóbb tíz esztendeje, 2013. júniusában vonult át igen jelentős árhullám. Akkor a Duna mellett mindenütt III. fokú, azaz legmagasabb szintű készültség volt. A kritikus helyzetbe került Bátánál kétszáz katona is részt vett a védekezésben. A honvédség speciális eszközöket és helikoptereket vezényelt a térségbe, még búvárok is érkeztek. Az érintett, mintegy 2,5 kilométeren több, mint 1400 hivatásos és önkéntes segítő vett részt, hozzávetőleg 110 ezer homokzsákot építettek be.

Az évtizeddel ezelőtti, egyébként időben előre jelzett árhullám kivételesnek nevezhető, ilyen katasztrófahelyzettel most nem fenyeget a Duna. S ha csak le nem csap a térségre tartós és kiadós égszakadás, akkor ez így is marad.