Mint mondta, Székelyföldről, Zetelakáról, Udvarszékhely legnagyobb településéről, egy több mint 6000 főt számláló magyar faluból érkeztek az anyaországba. Zetelakán működik egy középiskola, ahol Kovács Imre táncoktatóként tevékenykedik. Minden évben szerveznek a gyerekeknek egy nagy utat az anyaországba, így kerültek idén Dunaföldvárra is.

Az idei programba 18 nap és 20 fellépés fért, a földvári volt a 12. állomás, de megálltak táncolni Berettyóújfalu mellett Zsákán, Tiszanánán, Sarudon, majd Budapesten, ahol a pesti Székely kör meghívásának tettek eleget. Jártak Etyeken, Székesfehérváron, Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen, Foktőn, Szászváron, Nagyberkin.

A dunaföldvári előadást követő napon felléptek Solton is, ezt követően pedig 18-án Pátyon mutatták meg tudásukat, 19-én Bicskén jártak, augusztus 21-ére pedig hazatértek a táncosok. A turnéra 14 gyerekkel indultak el, korosztályukat tekintve a nyolcadik osztályt frissen végzett táncostól kezdve egészen a főiskolásig akadt a fiatalok között.

A táncoktató beszámolt arról is, hogy otthon, Zetelakán heti egy órát táncolnak, de erre a turnéra külön készültek, sőt, mivel Zetelakára sok turista jár, akiknek bemutatókat szoktak tartani, így amiatt is sokat gyakorolnak a fiatalokkal. A céljuk pedig nem kevesebb, mint, mint, hogy bemutassák Erdély különböző tájegységeinek táncait.

A teljes műsoridő, mint mondta másfél óra, de az egyes előadások időtartama különböző lehet, attól függően, milyen hosszú műsort kérnek tőlük. Dunaföldváron bemutatták a marosszéki táncot, a leány körtáncot, udvarszékhelyi verbunkost, lassú csárdást, sebes csárdást, és a szökőst is. Helyet kapott a repertoárban a kalotaszegről, mezőségről származó koreográfia is, ahogy a szatmári, moldvai is. A táncok között énekeket és verseket is hallhattak az érdeklődők élőzenei kíséret nélkül.