Fesztivál

Báta

Ady Endre Művelődési Ház melletti Ifjúsági park: X. Bátai Jubileumi Nemzetközi Tambura Fesztivál. Rendőrségi bemutató, 10 óra.

Hagyományos cigány ételek főzése, 10 óra.

Koszorúzás a Kopjafánál, 11.30.

Megnyitó, 14 óra.

Kulturális műsorok: Pántlika Zenekar, Bátai Ifjúsági Tamburazenekar, Danubia AMI, Versendi Kovács József és Zenekara, Véméndi Tamburazenekar, Mélykúti Tamburazenekar, Peti Kovács István Tamburazenekara, Lánycsóki Tamburazenekar, Bogyiszlói Zenekar, T-As Tambura Trió, Mendicus, Bajai Rákóczi Zenekar, 14.30.

Össz­tánc – zenél: Bóly Misi, 21 óra.

Mórágy központtól 400 méterre, a régi kőbányában: Mórágyi Gránit Fesztivál. Megnyitó, Bemer: fizikai érterápia, euro jumping, babasarok, légvár, ketrecjátszóház, dühöngő, „Arany fakanál” főzőverseny, kőfestés, horgolás, holland hajfonás, arcfestő, karikatúrarajzoló, 9 óra.

Gránit Fogadó: kiállítás, 10 óra. Habparti, Both Zoltán vadállatbefogó, Vespa Club Hungary, 11 óra. Kulturális műsor: Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Bolhazsák zenekar, Free Dance, Sárköz Néptáncegyüttes, Bátai Vadvirág Hagyományőrző Tánccsoport, Dózsa György MMK kórus, KPD „Jedinstvo-Egység” ME, Best Street Team, 14 óra.

Kovács Gergő, 16.30.

Hagyományos ételkóstoló, 18 óra.

Welcome buli, 21 óra.

Tűzijáték, 23 óra.

Falunap

Fadd

Duna-part: Horgászverseny, 7 óra.

Faddi sportpálya: Falunapi focikupa, 8.30.

Béri Balogh Ádám Művelődési Ház Nagyszínpad: A Napraforgó Meseszínpad Vitéz Katinka című előadása, 13.30.

Bartal-park: Népi ételek sütő- és főzőversenye, zsűrielnök: Németh József Venesz-díjas séf, 8 óra.

Gyermekfoglalkozások, bohókás sorverseny, 8.30.

Habparti, 10.30.

Nagyszínpad: Tábori Emese & Berek Dániel gyermekdalkoncertje, 9 óra.

Polgármesteri köszöntő, véradók okleveleinek átadása, versenyek eredményhirdetése, 13.30.

Balássy Betti & Varga Feri élő koncert, 15 óra.

Helyi civilek színpadi produkciója, zumba, tánccsoportok, 16 óra és 18.30.

Zámbó Krisztián élő koncert, 17.30.

Bál–Major–Baros duó, 21 óra.

Koncert

Szekszárd

Művészetek Háza: Orgonák Éjszakája – az orgona mint zenekar, fókuszban J. S. Bach. Közreműködik: Lozsányi Tamás orgonaművész, Lozsányi Soma orgonaművész, Lozsányi Julianna. Műsorközlő: Molnár Márta, 19 óra.