Nem hatnak rám elemi erővel a reklámok. Bár ennek gyökereit nem kutattam, valószínű, hogy ebben szerepet játszhat az is, hogy az éppen aktuális termékeket kínáló, hétköznapinak nem nevezhető, inkább mondanám modellalkatú hölgyek és urak mellett az ember lánya és fia még inkább ráébred saját korlátáira.

Erre a nagy felismerésre és ennek hatékonyságára rájöhettek a reklámiparban is. Néhány éve egy világhírű, kozmetikai termékeket gyártó cég a termékeit olyan nőkkel kezdte hirdetni, akiket meglehetősen nagy szakadék választ el a médiában reprezentált tökéletes testű bombázóktól. A reklámarcok között van alacsony és duci, szeplős és vastag combú, csúnyácska arcú, finoman fogalmazva erős hátsóval megáldott asszonyság is.

Idén új erőre kapott a reklámhadjárat. Londonban, Párizsban, Madridban a július elején megjelent plakátokon feltűnő hölgyek nem csináltak problémát abból, hogy nem pályázhatnak mondjuk Claudia Schiffer babérjaira. Sőt nem átallt a plakáton lévő egyik leány olyan üzenettel becsalogatni a vásárlókat, hogy nem baj, ha túl nagy a popsid, és a vállad sem a legszebb, csak elégedett ember legyél.

A kampány egyre népszerűbb. A szervezők azt mondták, szeretnék helyre tenni azoknak a nőknek az önbizalmát is, akiknek kibillent a lelki egyensúlya a sok vékony, tökéletes alkatú modell láttán.

Remélem, ez a kampány hazánkba is eljut mielőbb, és egy darabig nem is megy ki a divatból, önbizalomhiányos hölgyekből itt is sok van.