Limitált kiadású, retro sörrel várják a szekszárdi véradókat. „A vér nem válik vízzé... de sörré igen!”

– Egy apró ajándékkal szeretnénk a véradók kedvében járni, ugyanis a résztvevők a virsli mellé idén egy limitált kiadású sört is átvehetnek majd, ami direkt erre az alkalomra készült – tájékoztatta lapunkat Marcsa Dávid, ötletgazda.

Marcsa Dávid nemcsak a retro véradás lelkes támogatója, egy évtized alatt már több mint harmincöt alkalommal adott vért, ebből többször is irányítottan. Elmondása szerint ezzel nemcsak szimplán jót tehet, valakinek akár az élete is múlhat azon, hogy vért kapjon. Családjában is jó példa volt szeme előtt, hiszen édesanyja is több mint hatvan alkalommal volt donor élete folyamán.

– Úgy gondolom, a véradás nagyon fontos, így jó lenne, ha ezzel a kis magánakcióval sokaknak kedvet tudnánk csinálni hozzá. Örömömre szolgál, hogy többen is mögém álltak ebben, és ezzel is hozzá tudunk tenni talán ahhoz, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon ez az igencsak fontos cselekedet. Hétfőn egész nap bárki adhat vért a szekszárdi véradó állomáson és a finomságokon túl különböző, apró ajándékok is várják az önkénteseket.