Közleményükben azt írták: Magyarország születésnapján idén is hatalmas fesztiválforgatag töltötte meg Budapestet; a látogatók több mint 20 rendezvényhelyszínen, száznál is több programmal ünnepelhettek Szent István-nap alkalmából. A háromnapos eseményt ezúttal is a Tűz és fények játéka koronázta meg. "A pirotechnikai elemeket, fényjátékot, épületfestést és drónbemutatót magába foglaló, fél órán át tartó attrakció rendkívül felemelő és olykor katartikus élményt nyújtott a vendégek számára" - írták.

A nemzet történelmét életre keltő, komplex vizuális show-műsort 34 ezer pirotechnikai effekt tette lehetővé, amelyeket 230 irányítási pontról lőttek a magasba, a színvonalas fényjátékért és épületfestésért pedig több mint 1100 intelligens lámpa, 61 nagyteljesítményű lézeres projektor és további 34 lézerberendezés felelt. A Tűz és a fények játéka záróakkordjául szolgáló drón-showban 896 pilóta nélküli repülőeszköz varázsolta a nézők szeme elé nemzeti történelmünk jelképeit - olvasható a közleményben.

A Szent István Nap rendezvénysorozat 2023-ban minden eddiginél több érdeklődőt vonzott a fővárosba, ami jelentősen hozzájárul a fővárosi turizmus szárnyalásához, illetve a megvalósításban résztvevő több tízezer vállalkozás forgalmához - közölték.