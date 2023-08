– A napfénynek számos jótékony hatása van az életünkre, a közérzetünkre, a pszichénkre, de a napfény káros hatásaira is érdemes felhívni a figyelmet – mondta a napozásról Karagity Eliza bőrgyógyász, aki korábban volt már a Teol.hu podcast adásának vendége. A vármegyei kórház bőrgyógyászati osztályának főorvosa szerint különösen nyáron vigyázzunk, ha a napon tartózkodunk, hiszen minél naposabb az időjárás, annál erősebb az UV-sugárzás. Az UV-sugárzásnak márpedig vannak rövidebb és hosszabb távú kártékony mellékhatásai. A szakember a rövidtávú hatások között a bőr leégését, megpirulását, említette, hosszútávon pedig a bőr öregedését, a ráncok és a bőrdaganatok kialakulását emelte ki.

Karagity Eliza (j) a TEOL podcast vendégeként.

Mint mondta, az európai lakosság a hat bőrtípus közül, – amelyik a legvilágosabbtól, a számok emelkedésével a legsötétebb felé halad – általában a 2-es, 3-as típusba tartozik. A kettes az egészen fehér, leégésre hajlamosabb bőrt jelzi, míg a hármasba a kreolabb, barnulni tudó bőrűek tartoznak. A fehérbőrűek fényvédő használata nélkül, egy normál nyári napozás alkalmával akár tíz perc alatt leéghetnek, a hármas bőrtípusúaknál mindez húsz perc körül van. Ezért is fontos, hogy használjunk a bőrtípusunknak megfelelő fényvédőkrémeket, emellett délelőtt 11 és délután 3 között óvakodjunk a napozástól – figyelmeztet a szakember.

A napozáskor használt szerekről úgy fogalmazott, manapság igen széles paletta áll rendelkezésünkre a fényvédő krémek terén. A spraytől a gélen, a tejen keresztül a krémig sokféle állagú termék közül választhatunk. A lényeg, hogy kellő mennyiségű fényvédőt vigyünk fel egyenletesen a bőrfelszínre, különös tekintettel a napnak nagyon kitett részekre, arcra, dekoltázsra, kézre. Mint mondta, a szakmai ajánlás szerint két milligrammot érdemes eloszlatni a bőrön négyzetcentiméterenként, fél órával a napozást megelőzően. A bőrgyógyász-kozmetológus első sorban a gyógyszertárban árusított fényvédőket ajánlja a drogériában kapható termékek helyett, előbbiben ugyanis az UVB szűrő mellett UVA szűrő is biztosan található.

Előbbit SPF-fel, utóbbit pedig PPD-vel jelölik a krémek csomagolásain. – Az UVA elleni védelem legalább annyira fontos, mint az UVB elleni védelem, ugyanis annak ellenére, hogy az UVA sugárzás akut hatását nem igen látjuk, hatása sokkal krónikusabb, hosszabb távú károsító hatással bír, legyen szó ráncok kialakulásáról vagy daganatok képződéséről – hangsúlyozza Karagity Eliza. Szerinte a fényvédő termék akkor jó, ha a PPD és az SPF aránya három körüli, azaz az UVB szűrő egyharmadát UVA szűrésben is tudja a készítmény.

A bolti flakonokon ahogy sokan ismerik is, az SPF-et, az a fényvédő faktorszámot figyeljük, amely azt mutatja meg, hogy a napozószer használata mellett hányszor hosszabb ideig maradhat a napon leégés nélkül az adott bőrtípussal bíró személy – hívta fel a figyelmet. Példaként egy átlagos bőrtípusú embert hozott fel, aki fényvédő használata nélkül tíz perc alatt ég le a napon, a 10 faktoros naptejjel viszont tízszer tovább, azaz 100 percig bírja. A terméken jelzett fényvédő faktor száma, mint megtudtuk, ugyanakkor nem feltétlenül van arányban az erősségével, míg például egy 16 faktorral jelzett krém nagyjából 92 százalékos fényvédelmet nyújt, egy 50 faktoros 97 százalékosan védelmezi bőrünket.

A szakember örömtelinek tartja, hogy a gyermekek bőrére kiemelten figyelnek a szülők. Ez azt jelenti, hogy a drágább krémeket is megveszik, és már a kisbabákat is hordják anyajegy-szűrésre. Azt ajánlja, hogy a kisbabák esetében fizikai fényfényvédőket alkalmazzunk, amelyek a bőrre kenve filmréteget képeznek, visszaverve vagy szétszórva az UVB sugarakat. Ezek közül a vízállót érdemes beszerezni, hiszen a kisgyerekek általában sokat pancsolnak. – A kémiai fényvédők szintén nagyon hatásosak, de ezeket csak egyéves kor felett ajánljuk, azok ugyanis elnyelik a káros sugarakat és elvezetik a bőrben, ezáltal védik a bőrt a káros sugárzástól – számolt be a fényvédőkrémek működéséről a bőrgyógyász. Kitért arra is, hogy a felnőtt napozószerek esetében azt tartja a legszerencsésebbnek, ha tartalmaz kémiai és fizikai szűrőt egyaránt.