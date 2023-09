Szikora Mihály még az IWIW-es időszakban készített egy lapot a szekszárdi laktanyáról. Később, 2015. szeptember 27-én létrehozta a ma is üzemelő, Volt Szekszárdon egy laktanya nevű Facebook oldalt. A kötődés oka érthető, ha tudjuk, hogy a nyugállományú ezredes 1970-ben vármegyénk székhelyén kezdte hivatásos pályafutását. Az itt állomásozó 5. önálló vegyi–, sugárfelderítő századnál szakaszparancsnoki, majd hadműveleti kiképzőtiszt beosztásokat töltött be egészen 1973-ig.

– Talán annak az oldalnak is köszönhető, hogy 2016 nyarán megtalált az 1971-es szakaszom két egykori katonája – mondta el lapunknak a nyugdíjas főtiszt. – Gyorsan megbeszéltük, hogy a valóságban is találkoznunk kell. Mintegy kéthetes kutatás és szervezés után, 2016. október 15-én ez az összejövetel meg is valósult Kiskunfélegyházán. A találkozón volt szakaszom tagjai – más korosztályokkal kiegészülve – gyűltek össze, közel ötven év elteltével. Elhatároztuk, hogy a következő évben már Szekszárdon lesz a folytatás. Ez így is történt, később ez a találkozó kapta az I. Vegyi Sugár Felderítő Találkozó nevet.

Ezzel elindult egy olyan folyamat, amely a későbbi években meghatározóvá vált az egykori szekszárdi katonák körében, de hatással van az ország valamennyi volt vegyivédelmi katonájára is. Ennek a folyamatnak az eredménye a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága léte és ténykedése. A 2017-ben alakult szerveződés eddig fél évtizedes történetét Szikora Mihály elnök nemrég egy tanulmányban foglalta össze. Mint abban megállapította, a Társaság fő célkitűzése: helyreállítani Szekszárdon a több mint egy emberöltő alatt jelentősen megkopott, de még pislákoló vegyivédelmi emlékezetet.

Ezen törekvés nem is maradt visszhangtalanul. Hiszen – olvasható az összefoglalóban – „az elmúlt 5 évben több mint 30 alkalommal adtak hírt életünkről, rendezvényeinkről a Szekszárdon megjelenő online- és nyomtatott sajtóorgánumok éppúgy, mint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége honlapja, vagy a Szövetség Bajtársi Hírlevél című időszakos kiadványa. Egy interjú erejéig ott voltunk a Paks FM rádió kínálatában is, de jelen vagyunk a Babits Mihály Kulturális Központ médiatárában és újabban a Teol.hu podcast tárában is. A közelmúlt öt évében pedig már a honlapunknak is jelentős szerep jut.”

A szerveződés a hagyományőrzés terén is komoly munkát végez. Ennek eredményeként a volt Budai Nagy Antal laktanya főbejárati kapuoszlopai a kapcsolódó kerítés szakasszal együtt építészeti örökség kategóriában kerültek be Szekszárd város helyi értéktárába.Az egykori szekszárdi vegyi-, sugárfelderítő katonák és barátaik kezdeményezésére és adományaiból készült el az 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század emléktáblája, melynél rendszeresek a megemlékezések, koszorúzások.

Szakmai megbeszélések és a vármegye székhelyének önkormányzatával történő egyeztetés szintjén megkezdődtek egy Honvéd Emlékpark létesítésének előkészületei. Az erre vonatkozó hivatalos előterjesztést az elnök már el is küldte a testületnek. „Lépéseket tettünk az elmúlt 60-70 év szekszárdi vegyivédelmi tárgyi emlékeinek megóvása, bemutathatóságának biztosítása érdekében” – folytatódik a tanulmány.

„Elvégeztük a 9. önálló vegyivédelmi zászlóalj csapattörténeti könyveinek digitalizálását, előkészítettük egy másolati példány létrehozását. Néhány éve rendszeresen részt veszünk a 11-11-11 Nemzetközi Gyertyagyújtási Akcióban. Kisfilmeket készítettünk a szekszárdi laktanya 1936 és 2002 közötti történetéről, valamint az 1960-tól 1987-ig ott szolgált vegyivédelmi csapatokról.

A fiatalok hazafias, honvédelmi nevelése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Szekszárdi Szakképzési Centrum és az Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium vezetésével a honvédkadét képzés érdekében Katonai Emlékszoba létesítéséről. A honvédkadét tanulók részére több alkalommal írtunk ki katonai témájú irodalmi pályázatot. Prezentációkkal bemutattuk Szekszárd helyőrség katona hagyományait, az itt szolgált vegyivédelmi csapatokat, előadásokat tartottunk a kadétok számára a vegyifegyver ellenőrzések aktuális kérdéseiről. A legjobb honvédkadét alegység számára megalapítottuk a SZEGZÁRD Tanulmányi Díj Vándorkupát.”

– Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatjuk – zárta gondolatait Szikora Mihály. – Van remény azonban arra, hogy amíg megtehetjük, tovább megyünk ezen a nem kevés áldozatvállalást igénylő úton és megtaláljuk a módját annak, hogy saját kis történeteinket felelevenítve újra és újra találkozzunk, egy kicsit visszafiatalodjunk és nyomot hagyjunk Szekszárd helyőrség katona történelmében is.