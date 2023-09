Délelőtt az iskola udvarán veterán járművekből nyílt kiállítás. Felvonultak évtizedekkel ezelőtt használt gépek, volt olyan, amely a múlt század harmincas éveiben készült. Begurultak öreg Daciák, Zsigulik, volt Mini Morris és gyönyörködhettek a gyerekek régi motorkerékpárokban is.

Retro volt a divat az öltözködésben is, a legtöbb tanár a régi módit elevenítette fel, s diákok is jöttek az elődök ruháiban. A korábbi évtizedek hangulatát idézte egy tárlat is. Az egyik teremben a mai gyerekeknek ismeretlen tárgyak sorakoztak: ős-számítógép, egy hajdani Commodore, dugós telefonközpont, lábbal hajtós Moszkvics, volt kisdobos- és úttörőjelvény és -ruha, valamint némi korabeli pénz és több olyan dolog, amelyeket a gyerekek koruk miatt már nem ismerhettek.

Délután az alsóvárosi temetőben megemlékezéssel folytatódott a jubileumi hét. Az iskola pedagógusai és a diákönkormányzat tagjai megkoszorúzták az iskola névadója, Baka István költő-műfordító sírját.