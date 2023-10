A nyílt ülésen 15 előterjesztésről határoztak, főként rendelet-módosításokról döntöttek, de jóváhagyták az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét is. Ugyancsak tárgyaltak a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatói állására benyújtott pályázatról. Mint az az előterjesztésnél is elhangzott: csupán egy pályázat érkezett a felhívásra, a jelenleg is az intézményt vezető Juhász Józsától.

A testület újabb három évre bízta meg az intézményvezetőt további jó munkát, sikeres programokat kívánva. Ugyancsak döntés született arról, hogy december 27. és január 1. között téli igazgatási szünet lesz a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban. A nyílt ülés utolsó napirendjeként arról határoztak a város vezetői, hogy hárommillió forintot különítenek el a költségvetésben a köztisztviselők 2023. évi munkájának elismerésére, jutalmazására.