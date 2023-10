Pajor Ágnes polgármester a nagyobb beruházások között említette, hogy a településen hatvankét helyen egyedi szennyvíztisztító berendezést telepítettek. A horgásztó mellett fedett kemencés turisztikai pihenőhely és játszótér épült, megújult a hivatal és a régi óvoda épülete, több útfejlesztés valósult meg, felújították a Temető utcai utat a ravatalozóig, a Kossuth utca végét, a Kossuth utcából a Honvéd közbe felvezető utat és a Honvéd köz bekanyarodó ágát, valamint a faluvégi útszakaszt. A külterületen megépült több útszakasz, amelynek a leghosszabb része a Babaszói pincék között vezet fel. A zártkerti programban két út is kőburkolatot kapott, az egyik a Dukai domb oldalában, a másik a Szarkahegyre felvezető úton. A faluközpontban megújult a járda, fejlesztették az orvosi rendelőt. Kisszékelyben hamarosan lezárul az ivóvízminőség-javító program, és a közelmúltban a kisszékelyi önkormányzat elnyert egy turisztikai pályázatot, mely a horgásztó környékén valósul meg nettó több mint százhatvan millió forintból.

Pajor Ágnes beszédében elhangzott, hogy a jövő építése és alakítása nem merül ki a fejlesztésekben.

– A falunk elsősorban lakóhely. Igény az elvándorlás megállítása, sőt visszafordítása, a lakhatási feltételek javítása, munkahelyteremtés, az oktatás, egészségügyi és szociális ellátási színvonalának jobbítása. Fontos az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az itt élők és az ideköltözők számára a települést. De fontos közösségteremtő erő is. Együtt érezni, gondolkodni és cselekedni. Az elmúlt években sok területen sikeresek voltunk, és még sok feladat vár ránk – tette hozzá a polgármester.

A Kulturális Egyesület tevékenységéből is kiemelt néhány jelentősebb eredményt, például sikeres rendezvényeiket, a tizenkét éve létező Hagyományőrző Aratónapot, az idén hatodik alkalommal megrendezett Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa emléknapokat, de a településen tartottak már kerti műhelynapokat, gyümölcsész tanfolyamot is. Pajor Ágnes elmondta, hogy a kulturális értékek védelmében megtörtént Kisszékely középkori templomának régészeti feltárása, az eredményének bemutatása, volt iskolatörténeti kiállítást, helytörténeti gyűjteményt hoztak létre, újjáépült a templomlépcső, a Kálvária domb és az ótemető látogathatóvá tételét is elkezdték. A természet védelme érdekében hulladékgyűjtést, gyalogtúrákat is szerveznek, és eddig két természetvédelmi területet alakítottak ki, ez a Kálvária domb és a Kisszékelyi-völgy hosszú szakasza a patak mentén. Elősegítik az ökoturizmust, kialakítottak egy közel tizenegy kilométer hosszú körutat alkotó tanösvényt, amely mentén huszonkét állomás helyezkedik el, ezeket táblák jelzik, valamint túravezető füzetek segítik a kirándulókat. Az egyesület megvalósult pályázatai közt szerepel a régi iskola felújítása, amelyben megtekinthetők a kiállítások. Az egyesület hamarosan befejezi a parókia udvarán található kisépületből a kézművesház kialakítását. A Lázár Ervin emlékház-alkotóház felújítása is hamarosan elkészül, és jövőre várhatóan olvasóudvarral bővül.