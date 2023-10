A Szekszárdon is ingatlannal rendelkező vállalkozó kedveli vármegyénk székhelyét, az itteni embereket és a borokat is. Ügyintézés céljából gyakori vendég a városban. A vele készített beszélgetésben először is érzékeltette azt a fájdalmat, ami most, a Hamász támadása után az ország zsidóságát átjárja.

– Nagyon szomorú ez a történet – kezdte mondandóját. – Anyák és apák helyezték sírba a Hamász által meggyilkolt, sok esetben megkínzott, egészen fiatal gyermekeiket, ezt nem is lehet elmesélni. Lányom pár napja Budapestről Tel-Avivba repült, most már Eilat városában van. Arról számolt be, hogy szinte az egész ország temet, talán nincs is olyan város, ahonnan ne lenne áldozat. Az általános légkör, érthető módon, nagyon rossz. Még nem is tudjuk pontosan, hogy a Hamász hány embert mészárolt le, a hírek ezerháromszáz-ezerötszáz áldozatról szólnak, de számuk szerintem ennél is több lehet.

Sajnálatos, hogy az izraeli kormány nem azonnal, csak egy bizonyos idő elteltével mérte fel jól a helyzetet. Nemrég elrendelte ugyan a megtámadott terület, azaz a Gázai övezet északi részének kiürítését, de a terroristák megakadályozzák az izraeli lakosság távozását. Tudják, hogy ha elengednék a lakosságot, akkor az izraeli légierő szétbombázná a területet. Azt is hadd mondjam el, hogy nagyon sok izraeli ember hősiességről tett tanúbizonyságot, amikor a biztos haláltól mentette meg honfitársait.