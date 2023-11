Tisztes helytállással öregbítette jó hírét a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága nemrég Szentendrén. A Duna-kanyar ezen festői városa adott otthont annak a lőversenynek, melyen hét csapat mérkőzött meg egymással. A megmérettetést a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) Közép-magyarországi Régiója a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub együttműködésével és az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnoksággal karöltve szervezte. A lőlapot ez alkalommal nem golyós fegyverrel, hanem légpuskával vették célba a nyugdíjas katonák. Köztük a vármegyénket és annak székhelyét – s természetesen a Veterán Vegyészeket – képviselő Dági Sándor tartalékos sorállományú szakaszvezető, Nagy Gábor nyugállományú ezredes és Gáspár Rudolf nyugállományú alezredes. Utóbbi, mint csapatkapitány adott tájékoztatást az eseményről és ott elért eredményről.

– A helyszínről, a fegyverekről, a várható lőfeladatról nem rendelkeztünk információkkal – nyilatkozta Gáspár Rudolf. – Így az elérendő eredmény tekintetében kifejezetten magas szintű követelményt nem támasztottunk magunkkal szemben. Viszont megállapodtunk abban, hogy becsületes helytállásra törekszünk.

A versenyzők álló helyzetből adtak le öt próba- , majd tíz éles, értékelt lövést. Érdekességet jelentett, hogy Nagy Gábor nemcsak a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek, hanem a Békefenntartók csapatában is lőállásba lépett – ezzel a sokat látott lőgyakorlat vezetőket is sikerült némiképp összezavarnia –, de erőfeszítése okán az őt megillető dupla ebédet természetesen nem fogadta el.

A lősorozatok értékelése alapján született eredmény a házigazda, azaz a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub győzelmét hozta. A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek elszánt triója éppen, hogy lemarad a dobogóról, azaz a negyedik helyen, a középmezőnyben végzett.

– Serleggel és éremmel ugyan nem gazdagodtunk, de egy-egy emléklappal igen – mondta a csapat vezetője. – Az ugyancsak megrendezett egyéni versenyben is meg kellett elégednünk hasonló pozícióval: a férfi bajnok, ismeretlen fegyverrel tüzelve is három tízes találatot ért el... De nem feltétlenül a helyezés volt a lényeg, hanem az a jó hangulat, mely meghatározta ezt a bajtársi összejövetelt. Számunkra büszkeségre ad okoz az a tény, hogy – a bajtársi körben nem szokványos módon – a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek kötelékében ez alkalommal egy volt sorkatona is megjelent. Így lett igazán színes csapatunk Dági Sándor tartalékos szakaszvezető, egykori mozigépész személyével. Ez számunkra, azaz mint nyugállományúak számára, igazán megtisztelő.

Szikora Mihály nyugállományú ezredes, a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaságának elnöke büszkén gratulált a csapat tagjainak.

– Áldozat vállalásukkal, magatartásukkal, profik közötti tisztességes helytállásukkal egy új helyszínen is letették baráti társaságunk névjegyét, megerősítették a BEOSZ Közép-magyarországi Régióján belüli elismertségét – húzta alá a vezető. – Külön köszönöm Gáspár Rudolf minden akadályt elhárító, nagyvonalú csapatvezetői tevékenységét, Nagy Gábor nem kis erőfeszítést igénylő rendelkezésre állását és természetesen Dági Sándor önzetlen szereplését. Utóbbi tagtársunk versenyen való részvétele kifejezte társaságunk esszenciáját, mely szerint a volt szekszárdi sorkatona és a volt hivatásos katona ma is képes együttes tevékenységre.