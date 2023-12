A díjhoz Pintér Szilárd polgármester gratulált és mondott köszönetet áldozatos munkájáért, fejezte ki háláját a dombóvári és a térségben élők nevében is több évtizedes, odaadó, mindannyiunk egészségéért, gyógyulásáért tett erőfeszítéseiért. Elismerésre méltóak a menedzseri és tudományos tevékenysége mellett azok az innovatív szakmai kezdeményezések, melyekkel több esetben az országban élen járt.

Elhivatottsággal és erős hittel vitte előre a dombóvári kórház eredményes működését

A Városunk Dombóvár Facebook-bejegyzésében olvasható, hogy dr. Kerekes László Pécsen született és járt iskolába. Az egyetemi évei alatt az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán dolgozott, 1989-ben pedig már Dombóváron látott el aneszteziológusi feladatokat, ahol a kórház osztályvezető főorvosa lett.

Később megszervezte Tolna megye első intenzív terápiás osztályát, ahol a gyógyítás mellett kutatómunkával is foglalkoztak. Területükön országosan is vezető szerepet töltött be az általa vezetett munkacsoport. 1994 és 2002 között a Magyar Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Társaság dél-dunántúli szekciójának elnöki feladatait látta el, mellette megyei szakfőorvosként is dolgozott.

Nevéhez számos innovatív kezdeményezés fűződik

2002-ben a dombóvári Szent Lukács Kórház ügyvezetőjének nevezték ki, 2012-től pedig főigazgatóként irányítja a kórházat. Óriási elhivatottsággal és erős hittel végzi vezetői munkáját is. Irányításával országos szinten elsőként vettek részt az irányított betegellátás kialakításában, illetve kezdték el mátrix szerkezetben működtetni a szakmai osztályokat. Pályázati forrás segítségével alakították ki a Gunarasi Rehabilitációs Központot, amely a megye és a régió meghatározó centruma lett. Mindemellett a Dombóvári Római Katolikus Egyházközösség világi elnöke tíz éve.

2019 októberében szakmai és menedzseri tevékenységének elismeréseként miniszteri kitüntetésben, Pro Sanitate-díjban részesült, valamint megkapta a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetést 2022-ben.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk huszonnégy kórházigazgatót mentett fel állásából a belügyminiszter. Dr. Kerekes László, a dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója portálunknak elmondta, személye a koránál fogva érintett, ő így véglegesen nyugdíjba vonul.