A szervezők rászorulóknak főztek: kétszáz adag csülkös babgulyással, friss kenyérrel, forralt borral és forró teával várták azokat, akik finom ízekre és szép szóra vágytak az ünnepek előtt, de ezek közül valamelyikből vagy akár mindkettőből hiányt kell szenvedniük.

A jó szándékú társaság tagjai már kora reggel, nem sokkal hat óra után nekiláttak a munkának, és mivel a program során disznót is vágtak, így volt is dolog bőven. A helyszínt Szegedi Attila, az egyesület elnöke biztosította saját, a csatári városrészben található pincéjénél. A főzéshez szükséges húst pedig egy helyi vendéglátós vásárolta és a finom babos ételt is ő maga készítette el. Eközben voltak, akik a kolbásznak való húst darálták, és fűszerezték, mások pedig a töltéssel szorgoskodtak, vagy éppen a pecsenye sütésével voltak elfoglalva. Töpörtyűnek való zsírszalonna is bőven volt, így ebből a finom magyar ételből is szép adag készült.

Fotó: Makovics Kornél

A vendégül látott rászorulók déltől érkezhettek a terített asztalokhoz, egészen délután három óráig. Az ötletgazdák tervének megfelelően a megmaradt ételt olyan rászorulók kapták, akik személyesen nem tudtak a pincéhez ellátogatni, nekik még a nap folyamán kiszállították a finomságot.

A Szekszárd "A'só ucca"- Csatár Egyesület 1896-2023 és a kórházlelkészség együttműködésének egyébként már hagyománya van a tolnai vármegyeszékhelyen. A civil közösség tagjai ugyanis gyakran segítenek a lelkészség - leginkább időskorú - támogatottjainak. Ez leginkább ház körüli munkában merül ki, legyen szó favágásáról vagy eresz csatorna kitisztításáról.

A közös munka pedig - a szerdai rendezvény szervezőinek közlése szerint - 2024-ben is folytatódik majd, hiszen a mostani összejövetel remek alkalmat kínált a későbbi közös programok tervezésére is. Amikből már most szép számmal akad.