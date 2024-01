Szilveszterkor két részre szakad az ország: a kutyákért aggódókra és a tűzijátékozókra. Előbbiekkel érzek együtt. Borzasztó lehet szegény ebeknek a durrogtatás és a villódzás, hiszen nálunk, embereknél jóval intenzívebben érzékelik mindezt. Ugyan nincs kutyánk, így „csak” egy majdnem hároméves gyermek és a macskánk nyugalma miatt aggódtam szilveszter éjjel.

A kisfiam szerencsére jó alvó, bár amíg fenn volt, némiképp nyugtalanították az egyre sűrűsödő durranások. A cirmosunkat viszont kint, a szabad ég alatt érte a tűzijáték fokozódása, így már hiába hívogattuk, csak akkor került elő, amikor már elült a csatazaj. Akkor viszont iszkolt befelé, és roppant hálás volt, amiért ismét biztonságban érezhette magát.

De nemcsak emiatt nem rajongok különösebben a szilveszteri tűzijátékokért, hanem azért sem, mert sokan az utcán, a házak között lövik fel a rakétákat, és akár egyetlen szikra is tüzet okozhat. A szolgálatban lévő tűzoltók számára általában mozgalmasan telik az év utolsó napja, nem volt ez másképp 2023-ban sem. Tolna vármegyében is bőven akadt dolguk. Nem feltétlenül vezethető vissza minden káreset tűzijátékra, de sokszor ez az ok. Akár egy kukatűz vagy a kigyulladó bokrok is okozhatnak feleslegesen bosszúságot, hát még ha komolyabb ingóságban és ingatlanban keletkezik kár, ne adj Isten, testi épség kerül veszélybe a több tízezer forintért megvásárolt tűzijátékok miatt. Ilyenkor joggal merül fel a kérdés: megérte?