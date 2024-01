Az elmúlt években jelentősen megnőtt a vadak által okozott károk száma Szekszárdon. Az állatok veteményeseket és szőlősorokat tesznek tönkre, sőt van, hogy a társasház övezetekben is tiszteletüket teszik. Emiatt tartanak terelővadászatot a Szekszárd környéki területeken. Ottjártunkkor, a szombat reggeli eligazítás idején 23 vadász és 12 hajtó tartózkodott a Kápolna téren. Ők szombat délután négy óráig mindannyian azon dolgoznak majd, hogy a városkörnyéki területeken hatékonyan ritkítsák a helyieknek gyakran bosszúságot okozó vadállományt.

Különösen óvatosan kell vadászniuk

Tavaly kezdték el ütemterv szerint ritkítani az egyre nagyobb károkat okozó vadállományt Szekszárd közvetlen környékén, a munkát pedig idén is folytatni kell – tudtuk meg a vadászatokat bonyolító Aranyfürt Vadásztársaság titkárától. Fődi József azt mondta, tavaly szarvast, őzet, vaddisznót, rókát is sikerült ejteniük. Egy-egy ilyen hajtás megszervezése egyébként több hetes előkészítő munkát igényel. A különböző hatóságok mellett az önkormányzattal és a rendőrséggel is szorosan együttműködve lehet megszervezni és lebonyolítani az ilyen eseményeket. Mivel nem ritka, hogy például szőlőtőkék között, vagy veteményesben megbúvó állatokra kell célozni, minden helyszínen előre kijelölt lőállások vannak. A vadászok csak és kizárólag az ilyen pontokról indíthatnak célzott lövéseket.

Voltak és lesznek is hasonló vadászatok

A családi házas övezetekben nem új keletű probléma a vadkár, az állatok viszont már a város társasházi övezetibe is bemerészkednek. Az Facebookon egy helyi lakos néhány napja arról számolt be, a Tartsay lakótelepen látott aranysakált. Van, ahol a környékbeliek összefogással oldják meg a problémát, ahol viszont nincs így, ott az önkormányzat – a vadászokkal együttműködve – segít elejét venni a kellemetlen jelenségnek.

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a mostani helyszínen azt mondta, a polgármesteri hivatal munkatársai az elmúlt napokban a hajtás közelében élőket kiértesítették a szombaton várható puskadörrenésekről. Emellett pedig ő maga személyesen, a helyszínen győződött meg arról, hogy a vadászat minden tekintetben megfelel a szigorú adminisztrációs elvárásoknak. A településvezető azt is elmondta portálunknak, eddig is és ezentúl is segítik majd a kiskert- és ingatlantulajdonosokat azzal, hogy az önkormányzat mezőőreivel kijuttatják a szükséges vadriasztó szereket a vadak által sűrűn látogatott területekre.

Előre kijelölt útvonalon haladnak

A mostani vadászat során a Kápolna térről indulva, szombat délután négy óráig a a Hosszú-, a Tatai, a Rövid-, valamint a Bagó-völgyek környékén, a Bottyán hegyen, Balparásztán és a Szücsényi szurdikban dolgoznak majd. Ezeken a területeken tehát érdemes puskadörrenések hangjára készülni. A résztvevők türelmet és megértést kérnek a környéken tartózkodóktól.