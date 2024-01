Nem zárult eredménytelenül a szombaton, Szekszárd környékén megtartott terelővadászat. A szakemberek és a hajtók szép számmal ejtettek el állatokat, amik eddig kárt okoztak az ingatlantulajdonosoknak. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a vadak által okozott káresetek száma a tolnai vármegyeszékhelyen.

Az Aranyfürt Vadásztársaság által szervezett esemény reggel nyolc és délután négy óra között zajlott. Nyolc óra alatt pedig szép számmal ejtettek el a vadászok nagy- és dúvadat is. A terítékre végül nyolc vaddisznó, két őz és egy róka került.

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a mostani helyszínen azt mondta, a polgármesteri hivatal munkatársai az elmúlt napokban a hajtás közelében élőket kiértesítették a szombaton várható puskadörrenésekről. Emellett pedig ő maga személyesen, a helyszínen győződött meg arról, hogy a vadászat minden tekintetben megfelel a szigorú adminisztrációs elvárásoknak.

A településvezető azt is elmondta portálunknak, eddig is és ezentúl is segítik majd a kiskert- és ingatlantulajdonosokat azzal, hogy az önkormányzat mezőőreivel kijuttatják a szükséges vadriasztó szereket a vadak által sűrűn látogatott területekre.