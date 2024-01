Már javában készülnek a tél elűzésére a megyeszékhelyen, legalábbis a helyi Fősővárosi Kör tagjai mindenképpen. És arra buzdítanak mindenkit, hogy tartsanak velük ebben. A Kör tagjai ugyanis idén is megrendezik a már hagyományos kiszebáb égetést a Kápolna téren. Erről Szollár Zoltán, az egyesület elnöke, aki egyben a körzet önkormányzati képviselője, posztolt a Facebookon.

Az idei télűző kiszebáb égetésre a tervek szerint február 24-én, kerül majd sor. A szervezők azt írják, a felnőtt vendégeket finom helyi forralt borral, a kicsiket pedig a régi ízeket felidéző zsíros kenyérrel várják. Mindezek mellett pedig a Mérey utcába járó óvodások műsora szórakoztatja a térre kilátogatókat. Szollár a Zoltán a bejegyzésben ki is emelte, hogy a kicsik fellépésének nem kisebb célja van, mint hogy ezzel is népszerűsítsék a gyermeket vállaló párok körében ezt a városi intézményt. Akik pedig még ennél is többre vágynak, nekik minden igényüket kielégítheti a több méter magas, hagyományos eljárással készített kiszebáb és az égetésének látványa.

Turisztikai tekintetben is egyre többet hoz Szekszárdnak

A Fősővárosi Kör közel egy évtizede élesztette újjá a Szekszárdon egykor igazi népünnepélynek számító Kápolna-téri kiszebáb égetés hagyományát. A civil rendezvény hamar a helyiek kedvelt eseményévé vált, aminek eljövetelét minden esztendőben egyre többen várják, és folyamatosan nő a kilátogatók száma is. Szollár Zoltán, a szervező Fősővárosi Kör elnöke most arról ír a Facebookon, hogy a közösségi esemény már tavaly is túllépett a helyi jellegen, idén pedig „a program felkerült a helyi szállásadók és borászatok naptárába is.

Mert ez is egy jó kis programnak tűnik egy Fősővárosi borkóstolóval és Szekszárd nevezetességeinek megtekintésével együtt.“ Szollár Zoltán, úgy folytatja a bejegyzését: „Kedves társ borászatok, szállásadók idén is bátran hirdessétek programjaitok között. Ti, Face-es ismerősök is hívjatok bátran vendégeket, családi barátokat vidékről is a télűző programra. Szekszárdi, Fősővárosi szállásainkon még talán van egy-két hely erre a februári hétvégére.“

A Kiszebáb égetés hagyománya egykor minden településen élő szokás volt

„A téltemetés hagyományos, régi ünnepét ma már vidéken is csak elvétve ismerik és tartják meg“ – ezzel a mondattal kezdődik a Wikipédia Kiszebáb című bejegyzése. Mint ez a forrás is jelzi, különösen örömteli, hogy Szekszárdon néhány esztendeje újra „divatba jött” a Kápolna téri hagyomány, aminek több száz éves gyökerei vannak a magyar kultúrában. A téltemető program előtt a kiszebábut, vagy kiszebabát – amit néhol kici, kiszőce, kicevice, vagy banya néven is emlegetnek – rendszerint gyerekek töltik meg szalmával.

A gyakran több méter magas alkotás legtöbbször egy menyecskét ábrázol. Ez hivatott szimbolizálni a telet, a betegségeket, a bajokat és a rossz szellemeket is. A bábut korábban a település határában, majd később a központi terén állították fel, és az ott összegyűltek különböző zajkeltő szerszámokkal, kereplőkkel, csörgőkkel, és mondókákkal, kántálással kezdték elzavarni mindazt, ami rosszat hozhat a közösségre. A kiszebáb meggyújtása, az így keletkező hő a közeledő tavaszt és a biztonságot szimbolizálja. Szokás az égetést különböző más helyi jellegzetességekkel is kiegészíteni.

Van, ahol – a tolnai vármegyeszékhelyen is így szokott lenni – papírra írt gondolatokat dobnak a tűzbe, máshol inkább a közös éneklés kap nagyobb hangsúlyt. Szekszárdon pedig külön helyi sajátosság még az is, hogy a Kápolna térre érkezők ilyenkor a helyi borászok büszkeségeit, finom boraikat kóstolhatják forralt formában.