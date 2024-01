Felújítják a Hőgyészi Somvirág Óvoda vizesblokkját, számolt be erről Máté Szabolcs hőgyészi polgármester a közösségi oldalán. Ismertette, hogy az alsó mosdót korábban már megújították, mostanra pedig a vizesblokk új csempéket, vízvezetéket, lefolyókat kapott, a falat is újrafestették. A tervek szerint a gyerekek január nyolcadikán már birtokba veszik az új vizesblokkot. Az óvodában a lámpákat is lecserélték energiahatékony, Led-es lámpatestekre.