Az ünnepek elmúltával rengetegen szembesülnek azzal, hogy bizony plusz kilók csúsztak fel, hála a karácsonyi terített asztalnak. Emiatt sokak újévi fogadalmai között előkelő helyen szerepel a rendszeres edzés, és az egészséges életmódra való átállás. Januárban így az edzőtermek forgalma drasztikus mértékben megnő. Lengyel Norbert személyi edző azt mondja, nem ritka, hogy akár kétszer többen is látogathatják az év első hónapjában az ilyen létesítményeket, mint az esztendő többi szakában.

A lelkesedés nem tart sokáig

A szakértő szerint viszont amilyen hirtelen jön sokak kedve ahhoz, hogy rendszeresen mozogjanak, ugyanolyan gyorsan el is tűnik a lelkesedés a legtöbbeknél. A személyi edző tapasztalatai alapján azoknak, akik újévi fogadalomként, az év első napjaiban kezdenek edzeni, nagyjából hetven százalékuk két-három hónap alatt belefárad a rendszeres mozgásba és feladja a korábbi elhatározását. Lengyel Norbert úgy véli, ennek gyakran a valódi motiváció hiánya a legfőbb oka. Csak edzeni ugyanis nem elég ahhoz, hogy az ember igazán látványos eredményeket érjen el. A szakértő szerint ehhez több tényezőre is gondos figyelmet kell fordítani.

A táplálkozás és a pihenés is fontos

Sokan úgy tartják, a biztos fogyás képlete nyolcvan százalék táplálkozás és húsz százalék testmozgás. Az arányok szakértőnként némileg eltérhetnek ettől, de a lényeg így is látszik: egyáltalán nem elég csak mozogni, hanem komolyan kell figyelni a helyes táplálkozásra is. Sőt, utóbbinak még nagyobb szerep is jut akkor, ha az ember diétára adja a fejét. Ezt vallja az általunk megkérdezett személyi edző is. Lengyel Norbert szerint is igaz, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik a speciális, minden részletre kiterjedő alapossággal összeállított étrend, és a pihenési faktorra is nagy figyelmet kell fordítani. Sokan nem is gondolnák, de az aktív sportolás során a már említett pihenésre, annak idejére, és módjára is nagy figyelmet kell fordítani. Az izmoknak ugyanis regenerálódniuk kell ahhoz, hogy fejlődjenek – teszi hozzá Lengyel Norbert.

A személyi edző ezért azt tanácsolja a testmozgást most elkezdőknek, hogy a terveik hatékony megvalósítása érdekében kérjenek segítséget szakértőktől, vagy tanulmányozzák a helyes táplálkozással és a pihenés fontosságával foglalkozó szakirodalmat.