Év végén megérkezett a többlettámogatás a Tüskei Ipari Park fejlesztésére és új iparterület kialakítására, amely óriási előrelépést jelent Dombóvár számára – adták hírül a Városunk Dombóvár Facebook-oldalon. Mint írják, a beruházásra 487 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, a 231 millió forintos többlettámogatásról pedig decemberben döntött a kormány.

A fejlesztés a területen lévő vállalkozások működési feltételeinek javítását és új vállalkozások területi és infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozza, új munkahelyek létesítését segíti elő. A Gunarasi úttól délre eső hat hektáros területen kialakítanak hat telket, és azokhoz kapcsolódóan feltáró utat építenek, valamint biztosított lesz a csapadékvíz-elvezetés, a víz- és szennyvízhálózat és a napelemes közvilágításról is gondoskodnak. A már meglévő ipari park fejlesztéseként új szervizút épül, megerősítik és szélesítik az útburkolatot, és a csapadékvíz-elvezetés itt is megoldott lesz, illetve napelemes közvilágítás lesz ezen a részen is. További területen a meglévő szilárd burkolatú utat erősítik meg.