A gyűlésen elhangzott: a múlt évben egy fizikai védelmi gyakorlatot tartottak, amelyet 104 fővel sikeresen teljesített az Atomix Kft. Rendészeti Üzletága. Dr. Péger János rendészeti üzletágvezető elmondta, hogy a biztonsági rendszabályok érvényesülésén túl az is fontos volt, hogy nehogy valamilyen rendkívüli esemény következzen be, ugyanis az atomerőművet nem lehet emiatt megállítani. Arról is tájékoztatott, hogy együttműködtek a rendőrséggel, az Országos Atomenergia Hivatallal és a Terror Elhárítási Központ munkatársaival.

Az Atomix Kft. rendészeti üzletágának állománygyűlésén az is elhangzott, hogy mind a Biztonsági Szolgálat, mind pedig a Fegyveres Biztonsági Őrség magas színvonalon látta el védelmi feladatát a paksi atomerőműben. A rendészeti üzletágvezető beszámolt arról is, hogy tavaly új feladat volt a Paks II. építési területén vállalt vagyonvédelem, ami dinamikus munkakörülmény volt a vagyonőri szolgálat esetében. A Fegyveres Biztonsági Őrségnél pedig új eszközt rendszeresítettek: a magyarországi fegyveres biztonsági őrségek közül elsőként kaptak TASER elektromos sokkolót, ami azonos a rendőrségnél használt eszközzel.

Csanádi András, az Atomix Kft. ügyvezetője az állománygyűlés alkalmával elmondta, hogy a Fegyveres Biztonsági Őrség szintet lépett. Mint fogalmazott, az eddigi magas szakmai színvonalú működés professzionális szintre emelkedett. Az eseményen megválasztották az év fegyveres biztonsági őrét, az elismerést Ranga József vehette át.

Az évértékelésről bővebb összefoglalót a TelePaks oldalán olvashatnak.

Fotó: Mártonfai Dénes

Képalá: Magas szakmai színvonalú működésről számoltak be a paksi biztonsági cégek